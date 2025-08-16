Este viernes 15 de agosto, los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, se reunieron en Alaska, y tras cuatro horas, anunciaron que no alcanzaron un acuerdo de paz, sí asumieron varios compromisos.

Desde su campaña para regresar a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump señaló en múltiples ocasiones que terminaría con la guerra entre Ucrania y Rusia, que no hubiera ocurrido si él hubiera estado en el cargo.

Su nominación al Premio Nobel de la Paz ha fortalecido dicha intención, por lo que desde su regreso, ha buscado establecer el diálogo entre Vladimir Putin y Volodímir Zelensky, su homólogo de Ucrania.

Vladimir Putin y Donald Trump no alcanzaron acuerdo de paz en Alaska; pero sí asumieron estos compromisos en su reunión

Fue en Anchorage, Alaska, en donde Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una reunión en donde el estadounidense se comprometió a hablar con Volodímir Zelenski y otros líderes de Europa para llegar a un acuerdo de paz.

Ya que tal como mencionaron en su conferencia de prensa tras terminar su reunión, Donald Trump y Vladimir Putin no llegaron a un acuerdo para terminar con la guerra Rusia vs Ucrania, aunque espera que esta cumbre sea un punto de partida.

En este punto, Vladimir Putin destacó que Donald Trump se ha esforzado mucho en buscar una solución a la guerra con Ucrania, que pese al conflicto, son naciones hermanas, sin embargo, dicho país amenaza la seguridad de Rusia.

Vladimir Putin aseveró que está trabajando junto a Donald Trump para acercarse a un acuerdo de paz con Ucrania que no atente contra ninguna nación, sin acciones por “puertas traseras” que puedan perjudicar el intento.

Esto también fue señalado por Donald Trump, quien declaró que todavía no están ahí (en el acuerdo de paz) pero avanzaron mucho en esta reunión en Alaska, por lo que la cumbre fue “muy productiva” con muchos puntos afínes.

Vladimir Putin también habló de reanudar relaciones con Estados Unidos

Durante la conferencia de prensa tras la reunión en Alaska, Vladimir Putin también abordó la relación bilateral con Estados Unidos, que afirmó, mejoró desde la llegada de la administración de Donald Trump.

Vladimir Putin también destacó que la relación entre Estados Unidos y Rusia alcanzó su punto más bajo desde la Guerra Fría, por lo que también deberán restablecer sus vínculos bilaterales.

Aunque igualmente señaló que ha mantenido un estrecho contacto con Donald Trump desde su regreso, pese a que la guerra con Ucrania ha influenciado en las actuales fricciones con Estados Unidos, por lo que la reunión en Alaska era necesaria.

Añadió en el punto de que desde la llegada de Donald Trump, de manera simbólica, se reanudó el comercio bilateral, pero Vladimir Putin mencionó que la relación Rusia-Estados Unidos todavía tiene potencial.

No sólo con la cooperación en el Ártico, también en la exploración espacial y en la tecnología , que se vería beneficiada por los contactos de ambos países, sin embargo, se debe “dar vuelta a la página”, apuntó Vladimir Putin.

Por lo mismo, tras una promesa de Donald Trump de una próxima reunión, Vladimir Putin declaró que podría ser en Moscú, Rusia, lo que sería una invitación directa.