Donald Trump podría unirse a la lista de presidentes de Estados Unidos que han pisado Moscú, Rusia, debido a que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, lo invitó a realizar una próxima visita a la ciudad.

Fue al finalizar el encuentro de este viernes 15 de agosto en Alaska, cuando el mandatario ruso planteó al presidente de Estados Unidos la posibilidad de que la siguiente reunión sea en Moscú, Rusia.

En caso de que se concrete el nuevo encuentro bilateral, Donald Trump podría unirse a la lista de presidentes de Estados Unidos que han pisado Moscú, Rusia y acá te contamos los detalles.

¿Donald Trump se unirá a la lista de presidentes de Estados Unidos que han pisado Moscú, Rusia?

En el cierre de la reunión que celebraron hoy viernes 15 de agosto en Alaska, Donald Trump confió en que “muy pronto” se va a volver a encontrar con Vladimir Putin, quien no dudó en plantear que la sede sea Moscú, Rusia.

En caso de ocurrir el nuevo encuentro, Donald Trump podría unirse a la lista de presidentes de Estados Unidos que han pisado Moscú, Rusia, sobre la cual los registros indican que se integra por estos mandatarios:

Richard Nixon: Se reunió dos veces, en 1972 y 1974, con Leonid Brézhnev para negociar acuerdos de control de armas (SALT I) y mejorar relaciones bilaterales durante la Guerra Fría Gerald Ford: No visitó Moscú, pero sí acudió a Vladivostok en 1974 para reunirse con Leonid Brézhnev para avanzar en las negociaciones del tratado SALT II Ronald Reagan: Visitó Moscú en 1988 para reunirse con Mijaíl Gorbachov y consolidar acuerdos de desarme en el cierre de su mandato George H.W. Bush: Visitó Moscú en 1991 para la firma del tratado START 1, antes del colapso de la Unión Soviética. Bill Clinton: Visitó Moscú en cuatro ocasiones —1994, 1995, 1998 y 2000— para reunirse con Boris Yeltsin y luego con Vladimir Putin en busca de analizar reformas económicas, cooperación post-Guerra Fría y seguridad nuclear George W. Bush: Visitó Rusia en tres oportunidades —2002, 2005 y 2006— y se reunió con Vladimir Putin para discutir seguridad global, energía, antiterrorismo y tratados de desarme Barack Obama: Visitó Moscú en 2009 para reunirse con Dmitri Medvédev y Vladimir Putin, lanzar el “reinicio” diplomático y firmar acuerdos de desarme

El presidente Vladímir Putin invitó a Donald Trump a celebrar una nueva cumbre en la ciudad de Moscú, Rusia, luego del encuentro que celebraron este viernes 15 de agosto en Alaska.

Así ocurrió en el marco de la reunión que llevaron a cabo en busca de avanzar en las negociaciones en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania y el tema de la seguridad internacional.

Durante la rueda de prensa conjunta, Donald Trump afirmó que tras la reunión de hoy, podrían verse muy pronto, ante lo cual Vladimir Putin respondió directamente planteando a Moscú, Rusia como la sede del encuentro.

Ante la sorpresiva invitación, el presidente de Estados Unidos señaló que se trataría de una visita interesante, aunque en tono de duda admitió que de aceptar se le va a criticar bastante.

Pese a ello, Donald Trump dijo que el encuentro en Moscú, Rusia, para dar continuidad a los trabajos de negociación, sí podría ocurrir, tras lo cual extendió un agradecimiento a su homólogo.