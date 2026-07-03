Donald Trump afirmó este viernes 3 de junio que “hará lo mejor” para que Gustavo Petro, presidente de Colombia, salga de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

De acuerdo con la información, la solicitud habría venido del propio Petro durante una llamada telefónica con Donald Trump, que tenía el objetivo de hablar del cumplimiento de erradicación de cultivos ilícitos.

Donald Trump asegura que “hará lo mejor” para que Gustavo Petro salga de la lista OFAC

Gustavo Petro habría sostenido una llamada con el presidente Donald Trump para tratar el tema de la erradicación de cultivos ilícitos en el país, y en la conversación salió el tema del listado de sancionados en la OFAC.

Donald Trump responde si Gustavo Petro saldrá de la lista OFAC (Redes sociales)

En octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos notificó que Gustavo Petro fue incluido en la lista de sanciones de la OFAC por presuntamente haber facilitado el tráfico de drogas.

Ante estos señalamientos, Donald Trump comentó que “hará lo mejor” para que Gustavo Petro salga de la lista de la OFAC, aunque no detalló cómo en qué lapso esto se verá reflejado.

Asimismo, Donald Trump se habría comprometido a dialogar con el próximo gobierno colombiano para contribuir a un entendimiento político entre la nueva administración y la oposición.

Al término de la conversación, Trump agradeció la disposición de Petro para mantener el diálogo y le expresó: “Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro felicitó a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia, cuya conmemoración tendrá lugar el próximo sábado 4 de julio.