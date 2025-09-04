El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció en redes sociales para reavivar su pelea con la actriz Rosie O’Donnell, a quien incluso reprochó que “debería perder la ciudadanía”.

Esta no es la primera vez que Donald Trump pide que a Rosie O’Donnell se le quite la ciudadanía, pues recién en el mes de julio, dijo que ella “no beneficia al país” y que por ello no tiene sentido su estadía en Estados Unidos.

En esa ocasión, Rosie O’Donnell dijo ser todo lo que Donald Trump teme: “una mujer que habla alto, una mujer queer, una madre que dice la verdad, una estadounidense que salió del país antes de que lo prendieras en llamas”, añadió.

“No es una gran americana”, el presidente Donald Trump instó quitarle la ciudadanía a Rosie O’Donnell

Luego de desaparecerse del ojo público, Donald Trump reapareció en redes para asegurar que Rosie O’Donnell, actriz y comediante, debería perder la ciudadanía estadounidense.

Según escribió en su perfil de Truth Social, esta iniciativa responde a que Rosie O’Donnell ha demostrado no ser una “gran americana”, añadiendo que posiblemente “jamás lo será”.

“Como anteriormente mencioné, estamos pensando seriamente en retirarle la ciudadania a Rosie O’Donnel. Ella no es una gran americana, en mi opinión, es incapaz de serlo”

Donald Trump y Rossie O’Donnell se han insultado durante casi dos décadas. En 2006, O’Donnell, entonces copresentadora de The View, criticó las decisiones de Trump con respecto a una ganadora de Miss USA.

Todo se desbordó en 2015, cuando en pleno debate presidencial Donald Trump utilizó las palabras “dogs”, “slobs” y “disgusting animals” como sinónimos de Rosie O’Donnell.

Donald Trump (Casa Blanca)

¿Puede Donald Trump quitarle la ciudadanía a Rosie O’Donnell?

Según la Constitución de Estados Unidos, el presidente Donald Trump no tiene la facultad legal de “quitarle” la ciudadanía a Rosie O’Donnell.

Así lo establece la 14 Enmienda, la cual garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en Estados Unidos, como es el caso de Rosie O’Donnell, nacida en Nueva York.

Aunque el gobierno de Donald Trump ha intentado quitar ese derecho constitucional, este proceso aún sigue en tribunales.