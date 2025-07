¿Sabes quién es Rosie O’Donnell? La actriz llama “abusador” a Donald Trump y la amenazan con revocarle la ciudadanía por su declaraciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump- de 76 años de edad- arremetió contra Rosie O’Donnell en redes sociales.

Roseann O’Donnell, mejor conocida como Rosie O’Donnell, es una comediante, actriz, productora y conductora de televisión.

Por su trayectoria, Rosie O’Donnell ha recibido diversos premios como:

La actriz Rosie O’Donnell tiene 63 años de edad. Nació el 21 de marzo de 1962 en Queens, Nueva York, Estados Unidos.

Desde el 2002, Rosie O’Donnell se declaró abiertamente lesbiana.

En 2004, se casó con Kelly Carpenter, ejecutiva de televisión, de quien se separó en 2007.

La segunda esposa de Rosie O’Donnell fue Michelle Rounds, la pareja se casó en 2011, pero se divorciaron en 2015.

Después de esas relaciones, Rosie O’Donnell tuvo una relación con Elizabeth Rooney con quién empezó a salir en 2018 y se separó un año después.

La última pareja de la actriz fue Aimee Hauer, tiktoker con la que salió en 2002 aunque su idilio apenas duró unos meses.

Por su fecha de nacimiento, Rosie O’Donnell es del signo zodiacal Aries.

Se sabe que Rosie O’Donnell tiene 5 hijos:

La actriz Rosie O’Donnell se graduó en la Commack High School en 1980.

Después, se matricularía en el Dickinson College y luego en la Universidad de Boston.

No obstante, dejaría sus estudios universitarios para dedicarse a la comedia.

De 1979 a 1984, Rosie O’Donnell viajó por Estados Unidos presentando su comedia.

El reconocimiento nacional llegaría al ser parte del programa de talentos cómicos Star Search.

Rosie O’Donnell aparecería también a finales de los 80 en Comedy ClubyStand-Up Spotlight.

Después comenzaría su incursión en el cine, siendo estas sus apariciones en películas:

Para 1996 estrenaría The Rosie O’Donnell Show programa de entrevistas que duraría hasta 2002.

A dicha producción seguirían varios shows televisivos como Rosie Live! de 2008 y The Rosie Show de 2011 a 2012.

Donald Trump amenazó con revocarle la ciudadanía a Rosie O’Donnell mediante un mensaje en su red social Truth Social:

“Como Rosie O’Donnell no está a favor de nuestro gran país,estoy considerando seriamente revocarle la ciudadanía. Es una amenaza para la humanidad y debería quedarse en la hermosa Irlanda, si así lo desea. ­¡Dios bendiga a Estados Unidos!”

No obstante, Rosie O’Donnell decidió contestarle al presidente de Estados Unidos llamándolo “abusador” en Instagram:

“El presidente de los EE. UU. siempre ha odiado el hecho de que lo vea como lo que es: un estafador criminal, abusador sexual, mentiroso, dispuesto a dañar a nuestra nación para servirse a sí mismo. Es por eso que me mudé a Irlanda. Es un anciano peligroso, sin alma, con demencia, que carece de empatía, compasión y humanidad básica. Me opongo directamente a todo lo que representa, al igual que millones de otros. Vas a deportar a todos los que se opongan a tus tendencias malvadas. Eres un mal chiste que no puede formar una oración coherente”.

