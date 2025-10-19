¿Donald Trump se burló de las protestas en el No Kings Day? Con este video se pronunció sobre las movilizaciones en varias ciudades de Estados Unidos.

Bajo el lema ‘No Kings’, por segunda vez se realizaron varias protestas en donde se rechazan las políticas de Donald Trump.

¿Donald Trump se burló de las protestas en el No Kings Day? Así reaccionó

Tras una jornada de protestas sin precedentes por el No Kings Day, Donald Trump reaccionó a las movilizaciones en contra de su gobierno.

A través de su red Truth Social, Donald Trump compartió un video que ha sido catalogado como una burla en el marco de las protestas en el No Kings Day .

Y es que Donald Trump reposteó un video de JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

En el video Donald Trump aparece colocándose una corona de rey desenfundando una espada, mientras que las personas se hincan ante él.

De esta manera se burla del lema de la protesta “No Kings”, dejando ver el gran poder que tiene.

Cabe recordar que en entrevista con Fox News el viernes, Donald Trump aseguró “Yo no soy un rey”, haciendo referencia al lema de las protestas.

We’re built different.



Have a good night, everyone. 👑 pic.twitter.com/4WBVxq2Cfe — The White House (@WhiteHouse) October 19, 2025

No Kings Day: Ciudades de Estados Unidos protestaron contra Donald Trump

Opositores del presiente Donald Trump se congregaron este sábado 18 de octubre en una protesta bajo el lema “No Kings” (No a los Reyes).

Miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades de Estados Unidos para manifestarse en contra de las políticas de Donald Trump.

Más de 2,500 ciudades y poblaciones en todo Estados Unidos se unieron este sábado en una nueva jornada de la protesta ‘No Kings’ (No Reyes), entre las que se encuentran:

Washington

California

Chicago

Nueva York

Filadelfia

Dallas

Boston

Phoenix

Atlanta

El movimiento No Kings tiene como objetivo preservar “la base” sobre la que se construyó Estados Unidos: “No a los reyes”.

Las exigencias abarcaron desde el alto a las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hasta el genocidio en Palestina.

Organizadores señalaron que tuvieron una participación estimada de 7 millones de personas en todo el país.

Se trata de la segunda marcha multitudinaria contra la Administración Trump , luego de que el pasado 14 de junio miles salieran a protestar contra el presidente de Estados Unidos en su cumpleaños.