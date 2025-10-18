El presidente Donald Trump habría prohibido los libros de Heartstopper por promover la ideología de género, señalada por ir contra los valores y costumbres de Estados Unidos.

De acuerdo con la información, la orden del presidente Donald Trump de retirar los libros de Heartstopper se ejecutó en julio de 2025 en las escuelas del Departamento de Defensa.

Libros de Heartstopper son prohibidos en escuelas de Estados Unidos. (Redes sociales)

Donald Trump ordenó retirar libros de Heartstopper de escuelas en Estados Unidos

Los libros de Heartstopper, de la autora Alice Oseman, fueron prohibidos en las escuelas del Departamento de Defensa de Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump.

El retiro de los libros de Heartstopper formó parte de una orden de eliminar casi 600 libros de escuelas del Departamento de Defensa, que se ubican dentro de las bases militares.

Según los reportes, Donald Trump prohibió los libros de Heartstopper para restringir la discusión sobre personas transgénero, diversidad sexual e inclusión, temas a los que ha denominado “anti-estadounidenses”.

Los libros con contenido LGBTQ+ está siendo considerado por el gobierno de Donald Trump como “inapropiados” y obscenos” por, según ellos, tener contenido sexualmente explícito, aunque no sea así.

Pese a la orden de Donald Trump, los padres han reaccionado con una demanda por la prohibición de los libros de texto en Estados Unidos, que hasta ahora se reportan 6 mil 870 ejemplares.