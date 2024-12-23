A la propuesta de agregar Canadá y tomar el Canal de Panamá para Estados Unidos llega ahora “también quiero comprar Groenlandia” de parte de Donald Trump: ya le respondieron.

Hace unas semanas trascendió que Donald Trump le propuso al primer ministro Justin Trudeau de convertir a Canadá en el estado 51 y 52 de Estados Unidos, una presunta broma que tras varios días, el presidente electo sigue reiterando.

Y el domingo 22 de diciembre Donald Trump volvió a causar controversia al señalar que su próximo gobierno podría intentar recobrar el control del Canal de Panamá, ya que Estados Unidos lo cedió “tontamente”.

Donald Trump quiere comprar Groenlandia y esta fue la respuesta

Groenlandia se suma a la lista de territorios que Donald Trump quiere comprar para Estados Unidos, sin dar mayores motivos que el señalar que es con fines de seguridad nacional y libertad en el mundo, como declaró en su red social.

Tal como declaró en su mensaje en el que nombró al embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Ken Howery, fue que Donald Trump hizo la controversial oferta de comprar Groenlandia “por seguridad nacional”.

Esto lo mencionó Donald Trump en la publicación de Truth Social que hizo al respecto, en la que si bien destacó la experiencia de su embajador, finalizó señalando que Estados Unidos “considera una necesidad absoluta” comprar Groenlandia.

“Para fines de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, los Estados Unidos de América consideran que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta”. Donald Trump sobre compra de Groenlandia

En respuesta a Donald Trump, el primer ministro o jefe de gobierno de Groenlandia, Múte Bourup Egede declaró mediante un comunicado que no está a la venta y que nunca lo estarán, menos después de luchar por su libertad durante años.

De acuerdo con lo dicho por el gobierno de Groenlandia, recordó no es la primera vez que Donald Trump quiere que Estados Unidos controle la isla más grande del mundo gracias a sus importantes reservas de minerales y petróleo.

Donald Trump dice que es necesario comprar Groenlandia por seguridad de Estados Unidos

Y así le respondieron a Donald Trump sobre el Canal de Panamá

La propuesta de comprar Groenlandia se sumó a la de retomar el control del Canal de Panamá, por lo que tanto el gobierno como la ciudadanía de dicha nación también respondieron a las intenciones de Donald Trump.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, indicó que la soberanía e independencia no son negociables, por lo que precisó, cada metro cuadrado del canal y su zona adyacente son de dicho país, contrario a lo que diga Donald Trump.

Por parte de la ciudadanía, fueron trabajadores de Panamá quienes quemaron tanto la bandera de Estados Unidos como carteles y pancartas con la imagen de Donald Trump.

Esto tuvo lugar hoy lunes 23 de diciembre, de parte del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) quienes agregaron a los carteles con la imagen de Donald Trump la palabra “jódete”.

Donald Trump también planteó que México se convirtiera en una entidad de Estados Unidos, lo que la presidenta de México condenó, refutando que no habrá intervención en la soberanía nacional.

El medio AP consultó a un especialista de ciencias políticas de la Universidad de Mary Washington en Virginia, Stephen Farnsworth, quien señaló que las propuestas de Donald Trump son provocaciones.

Sin embargo, no buscan dañar relaciones bilaterales, sino que Donald Trump utiliza estas propuestas en sus negocios, ya que pides algo ilógico (como comprar y ocupar Groenlandia) para obtener algo más razonable.