Primero anunció su intención de convertir a Canadá en otro estado de Estados Unidos y ahora el presidente electo Donald Trump va por Groenlandia.

Y es que a años de que anunció por primera vez su intención de comprar Groenlandia, Donald Trump reitera su interés por adquirir el territorio de Dinamarca.

Su declaración se dio a través de Truth Social, en donde aseguró que las y los habitantes de la isla se beneficiarían en caso de ser parte de Estados Unidos .

Su mención se da ante la visita de su hijo Donald Jr a Groenlandia, la cual aprovecharía para ver los lugares maravillosos que se encuentran en la nación.

Donald Trup va por Groenlandia: Asegura que es necesario adquirir dicho territorio

Donald Trump compartió que su hijo Don Jr viajará a Groenlandia con varios representantes para visitar las zonas y vistas más imponentes de la isla.

Sin embargo, aprovechó para nuevamente hablar sobre su interés en comprar la isla, a la que señaló como un lugar increíble y cuya población se beneficiará en caso de que llegue a ser parte de Estados Unidos.

Donald Trump añadió que con dicha compra, Groenlandia será protegido y apreciado por los estadounidenses, por lo que su adquisición solo haría que la isla “sea grande de nuevo”.

El comentario del presidente electo fue acompañado de un vídeo en donde un supuesto ciudadano groenlandés asegura que quiere que Trump compre la isla para no seguir siendo “colonizados” por Dinamarca.

Donald Trump declaró que la propiedad y control de Groenlandia es una necesidad absoluta para la seguridad de Estados Unidos.

La isla de Groenlandia (EFE)

Groenlandia no está a la venta, reiteran a Donald Trump

La intención de Donald Trump de adquirir Groenlandia se muestra desde 2019, cuando tuvo su primer mandato como presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, luego de sus declaraciones de este 2024-2025, se señaló que la isla no está ni estará a la venta, según expusieron el presidente Múte B. Egede, y la primer ministra Mette Frederiksen .

Por su parte, el hijo de Donald Trump aclaró que su viaje a Groenlandia es de carácter privado, y que en él aprovechará para hablar con sus habitantes sobre la “increíble” isla.