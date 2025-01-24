Una acalorada llamada fue la que sostuvo Donald Trump con Mette Frederiksen de Dinamarca, en la cual Groenlandia fue el tema por el que escalaron las tensiones entre los mandatarios.

Así lo reveló el diario británico, Financial Times, el cual reportó que fue previo a la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, que se llevó a cabo la conversación.

Al citar las declaraciones de 5 altos funcionarios europeos anónimos, el medio informó que la que sostuvieron Donald Trump y Mette Frederiksen de Dinamarca, fue una muy acalorada llamada.

De la misma forma, el reporte indica que la charla se tornó muy tensa debido a que abordaron el tema de Groenlandia y las intenciones de compra por parte de Estados Unidos.

Donald Trump quiere comprar Groenlandia (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Así fue la acalorada llamada de Donald Trump con Mette Frederiksen de Dinamarca

Los planes del presidente de Estados Unidos por comprar Groenlandia no han caído nada bien entre las autoridades de Dinamarca, por lo que incluso se reporta que ya hubo una acalorada llamada.

La información que se ha difundido refiere que días antes de su toma de posesión, Donald Trump sostuvo una conversación telefónica con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Sin embargo, la charla entre los mandatarios se tornó en un tenso encuentro debido a que se reporta que Donald Trump insistió en sus planes de tomar posesión de Groenlandia.

Al respecto, se indica que durante 45 minutos, el presidente de Estados Unidos presionó a Mette Frederiksen de Dinamarca, pero la primera ministra enfatizó que el territorio no está en venta.

Asimismo, las fuentes anónimas que fueron consultadas por el Financial Times, refirieron que la conversación había ido muy mal, porque Donald Trump fue agresivo y desafiante.

En especial debido a que aseguraron que al presidente de Estados Unidos no le agradó la firmeza que mantuvo Mette Frederiksen en contra de la venta de la extensa isla ártica.

En torno a ello, se asevera que Donald Trump buscó persuadir a su homóloga al ofrecerle más cooperación en bases militares y explotación de minerales, pero la primera ministra no cedió.

Fue ante esa postura reacia de la mandataria danesa, que la actitud de Donald Trump se tornó en algo “serio y potencialmente muy peligroso”, por lo que cayó como un “balde de agua fría”.

Donald Trump va por Groenlandia; quiere adquirir a isla de Dinamarca (EDUARDO DÍAZ/SDPnoticias.com)

Advierten crisis en Dinamarca tras acalorada llamada de Donald Trump con Mette Frederiksen

Debido a la acalorada llamada de Donald Trump con Mette Frederiksen de Dinamarca por el tema de Groenlandia, funcionarios europeos han advertido sobre una crisis la nación europea.

El reporte del diario británico establece que así lo han señalado diversos funcionarios europeos, quienes aseguran que las tensiones de la conversación, han generado un clima de incertidumbre.

Incluso, se afirma, tras las acalorada llamada “los daneses están completamente alarmados”, pues se reporta que Donald Trump amenazó con medidas específicas como aranceles dirigidos.

Tras darse a conocer las versiones sobre la tensa conversación, la oficina de la primera ministra danesa emitió una breve ficha informativa por medio de la cual se pronunció sobre los dichos.

En ella, la vocería de Mette Frederiksen de Dinamarca rechazó los señalamientos, pues apuntó que “no reconoce la interpretación de la conversación dada por las fuentes anónimas”.