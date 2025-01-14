Hace unos días, Donald Trump expresó su interés por comprar Groenlandia, pero en caso de que esto fallara, Estados Unidos ya tiene un plan B en el Ártico.

El Ártico representa un lugar crucial para las rutas globales de transporte y representa un lugar estratégico para operaciones militares.

Estados Unidos buscaría apropiarse de un lugar muy específico en el Ártico, de está manera podría controlar parte del transporte marítimo en el Norte.

Donald Trump dice que quiere comprar Groenlandia (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE)

Estados Unidos tiene un plan B en el Ártico por si falla la compra de Groenlandia

Estados Unidos buscaría adquirir el complejo Olavsvern, ubicado en el Ártico, que es una base secreta construida durante la Guerra Fría por la Marina Real Noruega.

La base en el Ártico está situada cerca del mar de Noruega y la protegen cerca de 270 metros de rocas; en su momento fue utilizada como puerto de submarinos y embarcaciones de patrullas.

El complejo Olavsvern, en el Ártico, dejó de operar desde 2009, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos buscaría negociar su compra, la cual no sería sencilla.

Esta base submarina tiene una ubicación estratégica pues le daría a Estados Unidos un espacio entre el territorio al que se ha expandido Rusia.

Complejo Olavsvern, en el Ártico (cortesia)

Estados Unidos tiene un plan B en el Ártico; buscaría comprar el complejo Olavsvern

La base en el Ártico, que sería el plan B de Estados Unidos, cuenta con 25 mil metros cuadrados, además, lo componen:

Muelles en aguas profundas

Túnel de entrada de un kilómetro

Áreas de almacenamiento fortificadas

Espacios de mantenimiento

Barracones

Suministro de agua potable

Planta de energía

A pesar de que la compra de esta base en el Ártico es tentadora para Estados Unidos, habría grandes barreras para esta transacción, la principal es que ahora es propiedad de la empresa privada WilNor Governmental Services.

Hasta el momento, la empresa WilNor Governmental Services no ha expresado su interés en vender el complejo Olavsvern, en el Ártico, pero sí pensaría en utilizarlo como base naval.