Luego de la polémica declaración del presidente electo Donald Trump para adquirir su territorio, finalmente Groenlandia se abrió al diálogo ¿Funcionaron las amenazas?

Aunque en un principio evitó pronunciarse, el presidente de Groenlandia, Múte B. Egede, declaró el lunes 13 de enero que impulsará una mayor cooperación con Estados Unidos.

Sus declaraciones tienen lugar en medio de las nuevas peticiones de Donald Trump para anexar Groenlandia a Estados Unidos, propuesta que presentó desde hace ya varios años.

“Tenemos que negociar con Estados Unidos. Hemos iniciado un diálogo y empezado a explorar las posibilidades para cooperar con Trump”, declaró el presidente Múte B. Egede.

Mencionó que el sector minero sería un área posible de cooperación con Estados Unidos, considerando su rico potencial que aún no se ha desarrollado en la Isla de Groenlandia.

Aunque no ahondó en mayores detalles, Múte B. Egede señaló que su país se prepara para poner en marcha el diálogo con Estados Unidos, lo que afianzaría las especulaciones sobre las amenazas de Donald Trump.

Lo anterior porque la semana pasada Donald Trump dijo que no descartaba el uso de la fuerza o de sanciones económicas para adueñarse de Groenlandia, “territorio necesario por motivos de seguridad”, según explicó.

Ante la severidad de sus declaraciones, estas fueron posteriormente suavizadas por su futuro vicepresidente, J.D. Vance, negando que se fuese a utilizar la fuerza o cualquier otra vía violenta para hacerse de él.

Groelandia (NASA)

Groenlandia para los groenlandeses: La respuesta a las amenazas de Donald Trump

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió la semana pasada a las amenazas de Donald Trump para adueñarse de Groenlandia.

“Mi punto de partida y el punto de partida del Gobierno son muy claros: que el futuro de Groenlandia se decide en Groenlandia”, declaró la primera ministra.

“Groenlandia es de los groenlandeses”, enfatizó Mette Frederiksen, quien ya en 2019 se refirió como “debate absurdo” a la primera propuesta de Donald Trump para comprar Groenlandia.