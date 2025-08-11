Donald Trump ordenó despliegue de mil agentes de la Guardia Nacional en una ciudad clave estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un fuerte despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC.

Esto con el fin de hacerle frente a una ola de crímenes de los que acusa que al gobierno local de ser “muy permisivo”.

Donald Trump ordena despliegue de hasta mil agentes de la Guardia Nacional en esta ciudad clave

El pasado viernes, Donald Trump ordenó el despliegue de hasta mil agentes de la Guardia Nacional en Washington D.C. ciudad clave de Estados Unidos al ser su capital.

Justo las primeras horas del viernes pasado inició este despliegue de los mil agentes de la Guardia Nacional en Washington D.C..

De acuerdo con Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, este despliegue corresponde a la decisión de Trump de proteger a “ciudadanos inocentes”.

Donald Trump en conferencia de prensa ya había advertido de este despliegue al asegurar que “D.C. es una ciudad maravillosa, pero ha estado plagada por crímenes violentos durante demasiado tiempo”.

Donald Trump ordena despliegue de hasta mil agentes de la Guardia Nacional en esta ciudad clave; asegura que liberará a Washington D.C.

Sobre este mismo tema, pero este lunes 11 de agosto, Donald Trump expresó a través de su red social, Truth Social que con esta decisión de ordenar el despliegue de mil agentes de la Guardia Nacional en Washington D.C., la capital estadounidense será liberada.

“¡Washington, D.C. será LIBERADA hoy! El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria DESAPARECERÁN. ¡Voy a HACER QUE NUESTRA CAPITAL SEA GRANDE DE NUEVO!” Donald Trump en Truth Social

Además, Trump insistió en su publicación que “¡los días de matar o herir sin piedad a personas inocentes se acabaron!” en referencia a las altas cifras de criminalidad que, según afirma, sufre la ciudad. “Arreglé rápidamente la frontera (¡CERO ILEGALES en los últimos 3 meses!), ¡¡¡D.C. es la siguiente!!!”, agregó.

Sin embargo, autoridades locales como la alcaldesa Muriel Bowser aseguran que los delitos violentos en Washington DC han disminuido en los últimos dos años tras el fuerte repunte pospandemia en 2023.