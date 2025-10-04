Tras negociaciones por un acuerdo de paz en la Franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump plantea un alto al fuego inmediato entre Israel y Hamás.

“Nos acercará al fin de esta catástrofe de 3.000 años. Gracias por su atención a este asunto y ¡manténganse al tanto!” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump se encuentra confiado que pronto comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, tal y como se planteó en su plan de paz de 20 puntos para Palestina.

Dicho acuerdo fue realizado en conjunto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y además de plantear un intercambio de rehenes, estipula la retirada de su ejército de Gaza.

Donald Trump plante un alto a fuego inmediato entre Israel y Hamás para comenzar la liberación de rehenes

A través de su red Truth Social, Donald Trump reveló que Israel acordó una “línea de retirada inicial” en Gaza, información que ya había compartido con Hamás.

Donald Trump hizo un llamado al grupo palestino Hamás para aceptar las condiciones y se pueda dar un cese al fuego de manera inmediata.

De esta manera podrá dar inicio el intercambio de rehenes y prisioneros tal y como se estipuló en su plan de paz para la Franja de Gaza y que incluye a Palestina .

“Tras negociaciones, Israel ha aceptado la línea inicial de retirada, la cual hemos mostrado y compartido con Hamás. Cuando Hamás la confirme, el alto el fuego será INMEDIATO, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y estableceremos las condiciones para la siguiente fase de la retirada” Donald Trump

Una vez que se cumpla esta condición, empezará la fase de retirada y de esta manera llevar la paz a Medio Oriente .

Donald Trump señaló que este cese de hostilidades es el inicio del final de esta “catástrofe de tres mil años”.

Este es el plan de Donald Trump con el que planea poner fin al conflicto entre Israel y Hamás

Cabe recordar que Donald Trump presentó un plan de paz de 20 puntos que fue aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Hamás aceptó liberar a los rehenes israelíes que mantiene en la Franja de Gaza bajo los términos que se expresaron en la propuesta.

En ese momento Donald Trump pidió a Israel que cesara los bombardeos sobre Gaza para poder avanzar en el plan de paz.

El plan de Donald Trump propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Este también contempla la desmilitarización de la Franja de Gaza y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.