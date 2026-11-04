En las recientes jornadas electorales de Estados Unidos, el representante Demócrata Chris Pappas hace historia al convertirse en el primer senador abiertamente gay.

Esto luego de que los primeros resultados electorales de Estados Unidos lo colocaran con más del 55% de los votos para integrarse al Senado como representante de New Hampshire.

Chris Pappas gana en New Hampshire y será el primer senador abiertamente gay

A través de sus redes sociales, Chris Pappas agradeció el apoyo en las urnas de los habitantes de New Hampshire que lo convertirá en el primer senador en la historia de Estados Unidos abiertamente gay.

Además, con este resultado el partido Demócrata consigue la titularidad de una plaza estratégica que perteneció durante dieciocho años consecutivos a la senadora Jeanne Shaheen.

Pappas, quien se desempeñaba como miembro de la Cámara de Representantes desde el año 2019, superó en las urnas al aspirante republicano John Sununu.

En 2018, se convirtió ya en la primera persona abiertamente gay en ser elegida para representar al estado de New Hampshire en el Congreso federal.

Chris Pappas hace historia en Estados Unidos: será el primer senador abiertamente gay (Chris Pappas / FB)

A lo largo de su carrera, Pappas ha mencionado que su orientación sexual es simplemente una parte más de quién es y que prefiere enfocar sus campañas en el trabajo por su comunidad.

No obstante, también ejerce un rol activo como copresidente del Grupo Parlamentario por la Igualdad del Congreso de Estados Unidos.

Este histórico acontecimiento fortalece el camino de la inclusión dentro de las instituciones democráticas de Estados Unidos.

Ello recordando que en el año 2012 la demócrata Tammy Baldwin, de Wisconsin, se convirtió en la primera persona LGTBIQ+ en ocupar un escaño en la Cámara Alta.