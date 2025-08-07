El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió la renuncia de Lip-Bu Tan, nuevo CEO de Intel, luego de señalar supuestos vínculos del director ejecutivo con China.

El 12 de marzo de 2025, la junta directiva de Intel Corporation nombró a Lip-Bu Tan como su nuevo CEO en sustitución de David Zinsner y Michelle (MJ) Johnston Holthaus, a quien de destacó como líder en tecnología con una amplia experiencia en la industria de semiconductores.

Sin embargo, hoy jueves 7 de agosto, mediante un mensaje en su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos dijo no ver otra solución excepto la renuncia de Lip-Bu Tan:

“El CEO de INTEL se encuentra en una situación muy conflictiva y debe dimitir de inmediato. No hay otra solución. ¡Gracias por su atención!“. Donald Trump

Legislador de Estados Unidos cuestiona vínculos de Lip-Bu Tan, nuevo CEO de Intel, con China

La exigencia de Donald Trump se dio un día después de que Tom Cotton, senador republicano de Estados Unidos, envió una carta a Intel Corporation para cuestionar los supuestos vínculos de Lip-Bu Tan con empresas de China.

Además de lo anterior, la carta dirigida al presidente de Intel, Frank Yeary, hizo referencia a un caso penal reciente que involucra a Cadence Design, una antigua empresa de Lip-Bu Tan, por lo que expresó su preocupación por un supuesto impacto en la seguridad nacional de Estados Unidos.

En este sentido, Tom Cotton cuestionó si la empresa tenía conocimiento de las citaciones enviadas a Cadence durante el periodo de Tan como su CEO, antes de ser contratado, además de poner en duda si se tomaron medidas a este respecto.

Además, el lesgislador preguntó si la junta directiva de Intel le exigió a su actual CEO deshacerse de las empresas de chips en China vinculadas al ejército chino o al Partido Comunista.

“Intel debe administrar responsablemente el dinero de los contribuyentes estadounidenses y cumplir con las normas de seguridad aplicables (...) Las asociaciones del Sr. Tan plantean dudas sobre la capacidad de Intel para cumplir con estas obligaciones”. Tom Cotton

Lip-Bu Tan e Intel se dicen “profundamente comprometidos” con la seguridad nacional de Estados Unidos

En respuesta a la carta del senador Tom Cotton, un vocero de Intel Corporation hizo público un comunicado con el que afirmó que tanto la empresa como Lip-Bu Tan están “profundamente comprometidos” con la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Intel y el Sr. Tan están profundamente comprometidos con la seguridad nacional de Estados Unidos y la integridad de nuestro papel en el ecosistema de defensa estadounidense”. Intel

Sin embargo, luego de las declaraciones de Donald Trump, y tras la apertura de los mercados hoy jueves 7 de agosto, se reporta una caída en las acciones de Intel.