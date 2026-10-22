Donald Trump repitió halagos hacia Claudia Sheinbaum durante un evento electoral; asimismo, abordó el pasado de la presidenta de México como bailarina de ballet.

Con motivo de las elecciones del próximo martes 3 de noviembre, el presidente de Estados Unidos se presentó en un mitin republicano en Clemson, Carolina del Sur.

En el evento, Donald Trump explicó que dichos halagos fueron transmitidos a Claudia Sheinbaum en una llamada telefónica, en la cual le informó el cambio de nombre del Golfo de México.

Donald Trump habla del pasado de Claudia Sheinbaum como bailarina de ballet

Donald Trump recordó nuevamente una conversación telefónica con Claudia Sheinbaum, en la cual hizo mención a su pasado como bailarina de ballet.

Al respecto, Donald Trump cuestionó cómo pasó de bailarina de ballet a ser presidenta de México, hecho que sorprende al mandatario estadounidense.

Donald Trump habla del pasado de Claudia Sheinbaum como bailarina de ballet (Captura de pantalla)

Como Claudia Sheinbaum ha revelado en distintas ocasiones, durante su niñez y parte de su adolescencia fue bailarina de danza clásica; la mención más reciente fue el pasado 30 de abril.

En 2022, mediante sus redes sociales, la entonces jefa de Gobierno también compartió una foto de una de sus presentaciones como bailarina, destacando que para serlo se debe dejar el corazón en cada movimiento.

Donald Trump también resaltó los halagos a Claudia Sheinbaum, referente a que es una buena mujer con una bella voz, los cuales ya había dado a conocer en eventos anteriores.

Donald Trump repitió supuesta reacción de Claudia Sheinbaum sobre el Golfo de México

El comentario de Donald Trump durante el evento en Carolina del Sur lo realizó para destacar sus acciones geopolíticas, como el cambio de nombre del Golfo de México, el cual habría discutido con Claudia Sheinbaum.

Sobre ello, Donald Trump declaró que el cambio no era ninguna broma y lo habría preguntado Claudia Sheinbaum la primera vez que planteó la idea.

Asimismo, el presidente justificó la decisión no por rencor, sino por cuestiones de territorio, referente a que Estados Unidos posee el 93% de la fachada costera, pese a que el nombre del Golfo México tiene 350 años.