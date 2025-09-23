El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explotó contra una reportera de CNN a quien le lanzó una dura acusación.

Los hechos ocurrieron el lunes 22 de septiembre, cuando Donald Trump le negó una pregunta a una reportera de CNN que cubría su conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Cabe recordar que Donald Trump ha acusado en repetidas ocasiones a CNN de “difamación”, incluso presentando una demanda contra dicho medio en el año 2022.

Donald Trump explota contra reportera de CNN con dura acusación

Durante su conferencia de prensa del 22 de septiembre, Donald Trump no ocultó su enfado con CNN cuando explotó contra una reportera de dicho medio en la Casa Blanca, acusándola de ser "fake news“.

Fue durante la sesión de preguntas cuando Donald Trump señaló hacia los reporteros para concederle la palabra a uno de ellos.

En ese momento, la reportera de CNN comenzó a desarrollar su cuestionamiento hacia el presidente de Estados Unidos, quien de manera abrupta la interrumpió.

“No. Tú no. Tú eres CNN, tú eres fake news (noticias falsas)”, dijo molesto Donald Trump.

Tras esto, el presidente señaló y le concedió la palabra a otro periodista, por lo que no dejó que la reportera de CNN pudiera finalizar la pregunta que le tenía preparada.