Donald Trump exigió públicamente que el precio de la gasolina baje a 2.50 dólares por galón (43.72 pesos), argumentando que el petróleo ha disminuido a 68 dólares por barril.

“Comiencen a fijar el precio en torno a los 2.50 dólares por galón”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

A través de Truth Social, el presidente de Estados Unidos advirtió que “se avecinan grandes problemas” para quienes no ajusten los precios.

Además, Donald Trump criticó los impuestos elevados en California, calificándolos de “ridículos” y acusando al gobernador Gavin Newsom de abusar de los ciudadanos, en medio de disputas políticas entre ambos gobiernos.

Donald Trump exige disminución en el precio de la gasolina en Estados Unidos

Por Truth Social, Donald Trump exigió a vendedores de gasolina a disminuir el precio por galón, asegurando que su administración se ha encargado de bajar el precio del petróleo significativamente.

Trump argumentó que los precios de la gasolina “son demasiado altos” en comparación a que el precio del petróleo es de 68 dólares, o bien, mil 189 pesos.

Por ello, ha exigido a los vendedores de gasolina poner un precio fijo al galón de gasolina en beneficio del “gran pueblo estadounidense”, asegurando que el petróleo ha bajado y seguirá disminuyendo.

Por otra parte, advirtió que vendrían “grandes problemas” si no se fija un precio al galón de gasolina.

Donald Trump llama a California a disminuir impuestos en gasolina

Donald Trump no solo pidió a los vendedores de gasolina disminuir el precio por galón, sino que también le dijo a California que los impuestos que está cobrando son muy caros.

Ante ello, advirtió que el pagar impuestos elevados por la gasolina será algo que “no tolerará”, por lo que reafirmó el llamado.

“California debería dejar de cobrar impuestos tan altos a su gasolina. Pronto el impuesto será más alto que el producto mismo, y Estados Unidos no lo tolerará”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump aseguró que los impuestos de California son “ridículos” y que sus propios ciudadanos se darían cuenta que el gobierno abusa de ellos.

Donald Trump exige bajar el precio de la gasolina (traducida). (@realDonaldTrump)

Los dichos de Trump a gobierno de California se suman a las disputas públicas que ha tenido contra Gavin Newsom por ser gobiernos opositores.