Donald Trump, presidente de Estados Unidos evita felicitar a Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York y le propone conversar.

El demócrata migrante Zohran Mamdani ganó la alcaldía de Nueva York en una victoria considerada como aplastante con el 50.4 % de los votos con el 91 % escrutado con una participación récord desde 1969.

Tras su triunfo y contrario de ideología a la de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos evitó felicitarlo pero lo invitó a conversar con él.

Donald Trump evita felicitar a Zohran Mamdani pero quiere que lo busque primero para conversar

Aunque el triunfo del alcalde electo de Nueva York dio la vuelta al mundo, Donald Trump evitó felicitar a Zohran Mamdani, pero asegura que se mantiene abierto al diálogo.

En una entrevista con Fox News, Donald Trump declaró que sería “más apropiado” que Zohran Mamdani lo buscara primero para conversar con él.

En comentarios previos a la elección, Trump habló sobre la posibilidad de reunirse con Zohran Mamdani porque sentí la obligación de mantenerse en comunicación con las autoridades locales, sin embargo expresó sorpresa por los resultados de los comicios neoyorquinos.

Tras la victoria de Zohran Mamdani como el alcalde electo de Nueva York, Donald Trump calificó el discurso del nuevo funcionario como "muy airado“, además de que consideró que debería ser más cortes con su trato.

Lo anterior porque Donald Trump recordó que la administración de Nueva York depende de los fondos federales para la ciudad.

Hasta el momento medios estadounidenses no reportan alguna conversación entre el presidente Donald Trump y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

Zohran Mamdani ganó la preferencia de los neoyorquinos ante las promesas de autobuses y cuidado infantil gratis, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos, lo que le dio la alcaldía.