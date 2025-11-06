El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impondrá una ideología comunista en la ciudad.

Motivo por el cual invitó a los ciudadanos que “quieran huir del comunismo” a refugiarse en la cuidad costera de Miami.

“Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”. Donald Trump

Estas declaraciones las dio el presidente durante su participación en el America Business Forum (ABF), evento celebrado, precisamente, en Miami este miércoles 5 de noviembre.

Donald Trump se pronuncia respecto a las últimas elecciones en Nueva York

El pasado martes 4 de noviembre tuvieron lugar elecciones para las gobernaturas en Nueva Jersey y Virginia, así como las de Nueva York para alcaldía.

El Partido Demócrata se impuso al final de la jornada, motivo por el que Donald Trump insistió en que el comunismo es la principal bandera de los demócratas.

Todo esto a pesar de haber reconocido el triunfo de sus opositores tras darse a conocer los resultados de las elecciones.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. ( Yuki Iwamura/AP / AP)

Donald Trump advierte que demócratas pueden convertir a Estados Unidos en Cuba o Venezuela

Durante su discurso en la ABF, Donald Trump no soltó la idea de lo que “podría” pasar si los demócratas continúan ganando terreno en Estados Unidos.

De acuerdo con el presidente, el partido opositor a su mandato usa las banderas del comunismo y el socialismo, lanzando una advertencia al respecto.

“He advertido por muchos años de que nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en Cuba comunista y Venezuela socialista”, enfatizó.

Con estas palabras, Donald Trump reiteró que Miami se está convirtiendo en un bastión para todos aquellos que estén “huyendo de la tiranía comunista”.