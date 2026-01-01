Haciendo historia es como Zohran Mamdani jura como el primer alcalde musulmán en Nueva York, Estados Unidos.

Luego de que Zohran Mamdani se convirtiera en el 111º alcalde de la ciudad de Nueva York en una ceremonia solemne desde la antigua estación de metro de Old City Hall en Manhattan, donde juró sobre un Corán ante la fiscal general del Estado, Letitia James.

Acto con el que no solamente, Zohran Mamdani hizo historia como el primer alcalde musulmán en Nueva York, sino también en el primero de ascendencia del sur de Asia y el más joven con sus 34 años de edad.

Zohran Mamdani hace historia como alcalde musulmán en Nueva York (Yuki Iwamura / AP)

“Es un honor y el privilegio”: Zohran Mamdani tras convertirse en el primer alcalde musulmán en Nueva York

Luego de la investidura en el acto político con el que Zohran Mamdani se convirtió en el primer alcalde musulmán en Nueva York, con un breve mensaje calificó el momento como “un honor y el privilegio de toda una vida”.

Además de que el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani refrendó su compromiso con los casi 8.5 millones de habitantes para convertir la ciudad en más plural, inclusiva y para las diversas comunidades.

Ya como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani tiene programado su primer discurso en una ceremonia pública desde el Ayuntamiento a la 1:00 de la tarde en hora local, en un evento conducido por el senador Bernie Sanders.

Además de que Zohran Mamdani estará acompañado del contralor Mark Levine y el defensor del pueblo reelegido Jumaane Williams; para luego celebrar en una “fiesta callejera” entre las calles Liberty y Murray de la ciudad de Nueva York.