El gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos ha desplegado un total de seis buques de guerra, seis mil 500 marines y un submarino nuclear por lo que queda la duda de si planea una invasión a Venezuela o es solo una demostración de fuerza.

Cabe recordar que este despliegue forma parte de su lucha contra los cárteles y especialmente contra el Tren de Aragua de Venezuela al cual ha incluido en su lista de ocho carteles considerados grupos terroristas

También sucede en el marco de la recompensa que se ha emitido Estados Unidos de 50 millones de dólares para detener al presidente Nicolás Maduro a quien considera líder del Cártel de los Soles.

Estados Unidos podría hacer una Invasión a Venezuela en minutos

Uno de los tres buques desplegados por Estados Unidos y que más ha llamado al atención es el buque de asalto USS Iwo Jima, el cual tiene la capacidad de permitir una invasión terrestre en minutos y es parte de las fuerzas de acción rápida anfibias de Estados Unidos.

Su tamaño es similar al de un portaaviones mediano y puede operar hasta 30 helicópteros y aviones de aterrizaje. Dis buques que lo acompañan son una especie de escolta y en totla los seis son:

USS Iwo Jima USS fort Lauderdale USS San Antonio USS Jason Dunham USS Gravely USS Sampson

Venezolanos se inscriben al ejército ante posible Invasión de Estados Unidos

En ese contexto, el gobierno de Nicolás Maduro ha llamado a los venezolanos enlistarse al ejército conocido como Milicia Nacional Bolivariana para hacer frente a una posible invasión.

Aunque algunos tachan la situación de show mediático, algunas personas mayores se han inscrito y señalan que están dispuestos a hacer actividades de preparación de alimentos y otras a favor de ñlas fuerzas armadas de Venezuela u otros en el marco de este posible incursión del ejército estadounidense.

Mientras tanto, en la frontera de Colombia con Venezuela ha aparecido una lona donde se anuncia la recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro y de 25 millones de dólares por su ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Dicha lona hace referencia a que son narcoterroristas, han conspirado para importar cocaína a los Estados Unidos y que pertenecen al Cártel de los Soles.

La lona con logotipos del gobierno estadounidense fue retirada del poblado de Villa del Rosario ya que las autoridades locales señalaron que esa lona fue instalada sin permiso de la administración municipal.

Expertos señalan que lo que está haciendo Donald Trump es una demostración de fuerza ante los cárteles ya que una posible invasión requeriría la aprobación del Congreso de Estados Unidos.