Pumas vs San Luis se encuentran en la Jornada 10 de la Liga MX. Domingo 27 de septiembre a las 12 horas por TUDN y ViX.

Partido: Pumas vs San Luis

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y ViX

Pumas vs San Luis es uno de tres partidos programados el domingo 27 de septiembre, en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Pumas es uno de los equipos más sólidos del Apertura 2026, mientras que San Luis se encuentra en los últimos lugares de la competencia.

Pumas vs San Luis: Día para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

El domingo 27 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 10 de la Liga MX con el partido Pumas vs San Luis.

Pumas vs San Luis: Hora para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

El partido Pumas vs San Luis podrá verse a través de la señal de TUDN y ViX.

Pumas vs San Luis: Canal para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX