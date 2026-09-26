La banda de rock alternativo AFI está de regreso a la CDMX hoy 26 de septiembre para presentarse en concierto en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

Así que prepárate para disfrutar de AFI en el Pabellón del Palacio de los Deportes, a continuación encontrarás todos los detalles de setlist y telonero:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Telonero: Prismatic Shapes.

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: 10:30 de la noche

AFI ofrecerá un concierto en CDMX (@ocesa_rock / X)

Posible setlist para el concierto de AFI en Pabellón del Palacio de los Deportes

El Holy Visions Tour de AFI llega al Pabellón del Palacio de los Deportes este 26 de septiembre para traer lo mejor de su música y la presentación del álbum Silver Bleeds the Black Sun.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de AFI en Pabellón del Palacio de los Deportes sean los siguientes: