La banda de rock alternativo AFI está de regreso a la CDMX hoy 26 de septiembre para presentarse en concierto en el Pabellón del Palacio de los Deportes.
Así que prepárate para disfrutar de AFI en el Pabellón del Palacio de los Deportes, a continuación encontrarás todos los detalles de setlist y telonero:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Telonero: Prismatic Shapes.
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: 10:30 de la noche
Posible setlist para el concierto de AFI en Pabellón del Palacio de los Deportes
El Holy Visions Tour de AFI llega al Pabellón del Palacio de los Deportes este 26 de septiembre para traer lo mejor de su música y la presentación del álbum Silver Bleeds the Black Sun.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de AFI en Pabellón del Palacio de los Deportes sean los siguientes:
- Strength Through Wounding
- Girl’s Not Grey
- Love Like Winter
- Holy Visions
- A Single Second
- Snow Cats
- 17 Crimes
- The Killing Lights
- Behind the Clock
- Beautiful Thieves
- Bleed Black
- Marguerite
- I Hope You Suffer
- Nooneunderground
- The Days of the Phoenix
- Miss Murder
- Silver and Cold
- Totalimmortal