La cadena estatal iraní Press TV acusó a Benjamin Netanyahu de simular secuestro de ”falsa bandera" de un avión de Flydubai.

De acuerdo con el reporte, el objetivo Netanyahu era involucrar a Donald Trump en una nueva guerra contra Irán e influir en las elecciones parlamentarias de Israel.

Hasta el momento, ni Estados Unidos, ni Israel han realizado comentarios sobre las acusaciones.

Acusa medio iraní a Netanyahu de simular secuestro con vuelo de Flydubai

Press TV basó las acusaciones contra Benjamin Netanyahu en informe de una “fuente regional bien informada” anónima.

Medio iraní acusa a Netanyahu de simular secuestro con vuelo de Flydubai (ABIR SULTAN/EFE / EFE)

Según la versión del medio iraní, la operación se habría planeado durante una visita secreta de Netanyahu con altos mandos militares a los Emiratos Árabes tres días antes del incidente aéreo ocurrido el pasado 30 de septiembre.

El cual derivó en el aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz, en Tabuk, del vuelo FZ1073 de FlyDubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv con 174 pasajeros a bordo.

Tras el intento de secuestro Flydubai informó que se había “producido un altercado en la cabina de mando” y que la tripulación aseguró la aeronave antes de que fuera desviada de forma segura a Arabia Saudita.

Mientras que las autoridades saudís informaron que tanto el capitán como el primer oficial resultaron heridos y llevados a un hospital; el resto de pasajeros no sufrieron daños.

El nombre del presunto atacante fue revelado por The Wall Street Journal.

Se trata del copiloto omaní Hamam al Hammami, quien fue vetado por Omán para volar por tener ideas radicales. No obstante fue contratado por FlyDubai pese a las prohibición que había en su contra.

Medio iraní acusa a Netanyahu de simular secuestro con vuelo de Flydubai (ABIR SULTAN/EFE )

De acuerdo con The Times of Israel, Hamam al Hammami exhibió en redes sociales sus intenciones de matar judío y mensajes radicales.

Los hechos provocaron que Flydubai suspendiera vuelos con origen y destino a Israel mientras se investigaba lo que había ocurrido.

Por su parte, tanto Estados Unidos señaló Irán por el incidente. Donald Trump anticipó represalias y acusó a Teherán por lo ocurrido, aunque sin pruebas.

Benjamin Netanyahu aseguró que cualquier país responsable pagaría “un precio muy alto”.

Cuestionan versión de secuestro de vuelo de Flydubai

En medio de los señalamientos de Press TV, la versión del secuestro del vuelo de Flydubai, y la información preliminar de las autoridades asegurando que el avión cayó 5 mil 200 metros en un minuto, han sido puestas en duda.

El piloto Aaron Murphy consultado por CNN explicó que si el avión se “habría desintegrado por completo” al caer a esa velocidad.

Vía redes sociales también se han difundido dudas sobre el incidente luego de que medios en Israel publicaran videos que celebran en la cabina tras el aterrizar de emergencia.

Lo que llamó la atención es que no hay señales de activación de protocolos de seguridad, ni indicio de personas golpeadas o equipajes caídos.