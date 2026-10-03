Funcionarios de la Aviación Civil de los Emiratos Árabes Unidos identificaron oficialmente al copiloto de la empresa Flydubai que cometió el ataque del 30 de septiembre en el vuelo FZ1073 con destino a Tel Aviv, Israel.

Al respecto, la autoridad local señaló en sus reportes que el atacante es un ciudadano omaní de 29 años de edad que responde al nombre de Hamam al-Hammami.

Asimismo, se reveló que las agencias de inteligencia han vinculado al atacante del vuelo de Flydubai con el islamismo radical, hipótesis que perfila el caso como un posible atentado de índole terrorista.

Ataque en vuelo de Flydubai (ABIR SULTAN/EFE / EFE)

Autoridades ya identificaron al atacante del vuelo de Flydubai

El 30 de septiembre de 2026, un vuelo de la aerolínea comercial Flydubai con ruta Dubái-Tel Aviv realizó un aterrizaje forzoso en Arabia Saudita, tras registrarse una agresión en la cabina.

Durante el trayecto aéreo, el copiloto atacó sorpresivamente al capitán Smit Machchhar dentro de la cabina, provocando una repentina pérdida de altitud que encendió las alarmas de los controladores regionales.

En seguimiento a los hechos, la Autoridad de Aviación Civil emiratí confirmó en su informe reciente que el responsable del atentado fue el copiloto del mismo vuelo, un ciudadano de nacionalidad omaní.

Vuelo de Flydubai aterriza de emergencia en Arabia Saudita (SkyNews)

Las investigaciones oficiales revelaron que el sujeto tiene 29 años de edad y se desempeñaba como primer oficial, por lo que superó sin problemas los filtros de seguridad de la empresa Flydubai.

El dictamen precisó que el agresor atacó directamente al capitán Smit Machchhar con un objeto punzocortante, antes de ser sometido por integrantes de la tripulación a mitad del trayecto.

Además, se confirmó que el detenido permanece bajo custodia de las autoridades saudíes en el aeropuerto de Tabuk, mientras el comandante herido continúa recibiendo atención médica especializada.

Atacante del vuelo de Flydubai profesaba el islamismo radical

A la par de la detención del atacante, las agencias de inteligencia revelaron que al-Hammami estaba bajo sospecha por profesar abiertamente posturas ligadas al islamismo radical previo al atentado.

Los peritajes informáticos detectaron que el sospechoso utilizaba redes sociales para difundir material audiovisual con simbología extremista, mensajes que habrían sido programados antes de abordar la nave.

Por ello, en las investigaciones se examinan sus antecedentes laborales, y se ha descubrierto que ya había sido apartado de empresas regionales tras detectarse conductas ideológicas de alto riesgo.

Ante los hechos, la fiscalía emiratí mantiene comunicación con homólogos de Omán para rastrear el entorno del agresor, con el objetivo de determinar si actuó de forma aislada o bajo alguna instrucción terrorista.