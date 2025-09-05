El presidente Donald Trump, acusó a los gobiernos de India y Rusia de formar parte de una alianza con China, país con quien Estados Unidos mantiene una guerra comercial.

El gobierno de Estados Unidos se mantiene en un fuerte conflicto comercial con China, país al que ha acusado de espionaje con aplicaciones móviles.

Ahora, podría sumar a Rusia e India a los países con represalias económicas por su relación con el gobierno de Xi Jinping.

“Duren”: Donald Trump lamenta”perder” a India y Rusia frente a China

El presidente de Estados Unidos aplicó el “duren” para India y Rusia en su nueva relación con China.

Desde su red social, Truthsocial, Donald Trump compartió una foto donde se puede ver a Xi Jinping en compañía de los mandatarios:

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Narendra Modi, primer ministro de India

Asimismo, señaló que espera que los tres países puedan tener un”largo y próspero futuro" juntos.

La imagen fue acompañada con una pequeña pero contundente declaración: “Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura. ¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos! Presidente Donald J. Trump”.

Donald Trump reclama relación de Rusia e India con China (Donald Trump / Truthsocial)

China realiza cumbre con Rusia e India pese a conflicto con Estados Unidos

El gobierno de China recibió en una cumbre a los líderes de Rusia e India, grandes economías que no están alineadas con las políticas de Donald Trump y el occidente.

Se trató de una reunión donde los 3 mandatarios mostraron tener un vínculo fuerte que podría estar desafiando el poderío económico de Estados Unidos.

La reunión se da en medio de los intentos de Donald Trump de reconciliar a Rusia con Ucrania y detener la guerra que inició hace casi 3 años.

Sin embargo, la fotografía parece haber desilusionado al presidente Trump, quien rápidamente les deseó un futuro próspero y largo, ahora de la mano de Xi Jinping.