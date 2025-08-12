El presidente Donald Trump no quiere guerra con China, por lo que acordó una pausa de 90 días a los aranceles que impondría Estados Unidos.

Así lo dio a conocer Donald Trump en sus redes sociales, dónde además señaló que los otros elementos del acuerdo con China permanecerán sin cambios.

“Acabo de firmar una Orden Ejecutiva que extenderá la suspensión arancelaria a China por 90 días más”, se lee en el anuncio de Donald Trump en su perfil de Truth Social.

Donald Trump (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Donald Trump no quiere guerra con China; Estados Unidos acordó pausa de 90 días para aranceles

En un nuevo giro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiso guerra y ha pausado por otros 90 días su tregua arancelaria con China.

Con esta “pausa”, se evitará temporalmente que los aranceles sobre los productos chinos que entren en Estados Unidos se disparen hasta el 145%.

Momentos antes de este anuncio de Donald Trump, el gobierno de China había externado su confianza en llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

“Esperamos que EE.UU. trabaje con China para seguir con el importante consenso alcanzado durante la llamada telefónica entre los dos jefes de Estado (...) y se esfuerce por lograr resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo” Portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian

Es de recordar que mientras Donald Trump había anunciado aranceles del 145% a las importaciones chinas, Beijing amenazó con un gravamen del 125% sobre algunos productos estadounidenses.

Aranceles de Donald Trump contra China podría traer consecuencias económicas catastróficas para todo el mundo

La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China podría tener consecuencias económicas catastróficas para todo el mundo, de acuerdo con especialistas del mercado global.

Las consecuencias se ven reflejadas en las bolsas de valores mundiales, lo que ha aumentado el temor a que estalle una guerra comercial global entre ambas potencias mundiales.

La pausa que Donald Trump ha anunciado representa un respiro para la economía global, pues combinado con China, ambas tenían un PIB combinado de casi 50 mil millones de dólares.

Las medidas estadounidenses aún incluyen un componente adicional destinado a presionar a Pekín para que haga más por frenar el comercio ilegal de fentanilo a Estados Unidos.