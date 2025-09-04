China celebró un desfile militar con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual fue tema de conversación no solo por sus invitados sino por lo que implicó el desfile en sí.
Y es que además de la muestra de unidad de varios países de Asia y el desafío a Estados Unidos como potencia mundial, también se hizo una demostración de lo que tiene China como parte de su fuerza militar.
Dichas demostraciones se hicieron en el llamado desfile por el Día de la Victoria 2025 encabezado por el presidente Xi Jinping donde de acuerdo con analistas es un momento de surgimiento de una nueva era de tecnología militar.
Las 5 innovaciones más importantes de la nueva era militar de China
Entre las innovaciones y armas de China hay modelos actualizados y otros que no se habían visto antes.
Estas innovaciones van desde armas de uso terrestre hasta aéreo y acuático:
- Misil balístico intercontinental modelo DF-5C mejorado
- Aviones de combate no tripulados (dron) GJ-11 Loyal Wigman
- Misil Aéreo Jinglei-1
- Misiles antibuques portaaviones YJ-21
- Dron submarino AJX002
Misil balístico intercontinental modelo DF-5C mejorado
Este misil balístico intercontinental modelo DF-5C mejorado puede alcanzar objetivos a nivel mundial, cuyo radio de alcance es de más de 20 mil kilómetros y podría afectar a todo el planeta. Este modelo supera al anterior que tenía un alcance de 13 mil kilómetros.
Aviones de combate no tripulados (dron) GJ-11 Loyal Wigman
Los aviones no tripulados Loyal Wigman son considerados drones, tienen forma de aviones que pueden acompañar a otros aviones tripulados como los caza.
El famoso avión de combate Gj-11 es uno de estos bajo el concepto Loyal Wigman.
Misil Aéreo Jinglei-1
Este misil aéreo Jinglei-1 está pensado para ser lanzado desde plataformas en vuelo y se trata de un misil aéreo de largo alcance. Este misil no se había visto antes.
Misil antibuques portaaviones YJ-21
Este tipo de misil antibuques portaaviones YJ-21 es una amenaza en la guerra marítima ya que puede dar de baja a buques y otros tipos de flotas navales.
Se conoce como “Ataque de Aguila 21” y es un misil hipersónico de China que puede alcanzar velocidades suficientes para no ser interceptado equivalentes a Mach 10, es decir, que supera 10 veces la velocidad del sonido.
Su sistema de lanzado tiene que ser vertical d esde plataformas aéreas y es capaz de hacer cambios repentinos de trayectoria.
Dron submarino AJX002
Este dron submarino AJX002 se ha catalogado como misterioso, extragrande y se le señala un parecido tal Poseidón de Rusia, un torpedo con armamento nuclear.
Este dron submarino AJX002 mide hasta 20 metros de largo y entre entre 1 y 1.5 metros de ancho, el cual se puede desmontar en dos partes para ser transportado.
Cabe recordar que la demostración de este tipo de armas también tiene por objetivo su posible fabricación para venta en el mundo.