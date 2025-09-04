China celebró un desfile militar con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual fue tema de conversación no solo por sus invitados sino por lo que implicó el desfile en sí.

Y es que además de la muestra de unidad de varios países de Asia y el desafío a Estados Unidos como potencia mundial, también se hizo una demostración de lo que tiene China como parte de su fuerza militar.

Dichas demostraciones se hicieron en el llamado desfile por el Día de la Victoria 2025 encabezado por el presidente Xi Jinping donde de acuerdo con analistas es un momento de surgimiento de una nueva era de tecnología militar.

China revela 5 innovaciones militares y tecnológicas en desfile del Día de la Victoria (Especial )

Las 5 innovaciones más importantes de la nueva era militar de China

Entre las innovaciones y armas de China hay modelos actualizados y otros que no se habían visto antes.

Estas innovaciones van desde armas de uso terrestre hasta aéreo y acuático:

Misil balístico intercontinental modelo DF-5C mejorado Aviones de combate no tripulados (dron) GJ-11 Loyal Wigman Misil Aéreo Jinglei-1 Misiles antibuques portaaviones YJ-21 Dron submarino AJX002

Misil balístico intercontinental modelo DF-5C mejorado

Este misil balístico intercontinental modelo DF-5C mejorado puede alcanzar objetivos a nivel mundial, cuyo radio de alcance es de más de 20 mil kilómetros y podría afectar a todo el planeta. Este modelo supera al anterior que tenía un alcance de 13 mil kilómetros.

🇨🇳✊️

China muestra un misil balístico, capaz de alcanzar todo el planeta



El DF-5C, la última variante del arma, que voló por primera vez en la década de 1970, fue presentado durante el desfile militar del 80º. aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. pic.twitter.com/Z2VigrJXBf — aapayés (@aapayes) September 3, 2025

Aviones de combate no tripulados (dron) GJ-11 Loyal Wigman

Los aviones no tripulados Loyal Wigman son considerados drones, tienen forma de aviones que pueden acompañar a otros aviones tripulados como los caza.

El famoso avión de combate Gj-11 es uno de estos bajo el concepto Loyal Wigman.

Image of a number of Chinese UAVs including Hongdu GJ-11 Sharp Sword. These are "loyal wingmen" drones intended to fly alongside human-operated military aircraft as a force multiplier. pic.twitter.com/G7mHaOkBHb — Murtaza Hussain (@MazMHussain) September 3, 2025

Misil Aéreo Jinglei-1

Este misil aéreo Jinglei-1 está pensado para ser lanzado desde plataformas en vuelo y se trata de un misil aéreo de largo alcance. Este misil no se había visto antes.

For the first time, China publicly showcased its complete nuclear triad: land, sea, and air-launched nuclear missiles.



The debut of the Jinglei-1 air-launched missile marks a major milestone for the PLA. pic.twitter.com/OujeehX5ks — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

Misil antibuques portaaviones YJ-21

Este tipo de misil antibuques portaaviones YJ-21 es una amenaza en la guerra marítima ya que puede dar de baja a buques y otros tipos de flotas navales.

Se conoce como “Ataque de Aguila 21” y es un misil hipersónico de China que puede alcanzar velocidades suficientes para no ser interceptado equivalentes a Mach 10, es decir, que supera 10 veces la velocidad del sonido.

Su sistema de lanzado tiene que ser vertical d esde plataformas aéreas y es capaz de hacer cambios repentinos de trayectoria.

A la suite de la formation des missiles de croisière stratégiques roulait la formation des missiles hypersoniques avec trois missiles, le YJ-21, le DF-17 et le DF-26D.



Le YJ-21 semble être un missile hypersonique de frappe terrestre tiré depuis un appareil de combat comme le… pic.twitter.com/P82Gukwk8y — Etienne Marcuz (@Etienne_Marcuz) September 3, 2025

Dron submarino AJX002

Este dron submarino AJX002 se ha catalogado como misterioso, extragrande y se le señala un parecido tal Poseidón de Rusia, un torpedo con armamento nuclear.

Este dron submarino AJX002 mide hasta 20 metros de largo y entre entre 1 y 1.5 metros de ancho, el cual se puede desmontar en dos partes para ser transportado.

AJX002 submarine drone

Length : 65 feet long

[unmanned mine-laying system] pic.twitter.com/bAagWBozbj — Manoj.G (@manojzxc) September 3, 2025

Cabe recordar que la demostración de este tipo de armas también tiene por objetivo su posible fabricación para venta en el mundo.