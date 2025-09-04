El presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuenta con una iniciativa de la “inmortalidad” que discutió con su homólogo de China, Xi Jinping; aquí te decimos de qué va este desarrollo de biotecnología.

Ayer miércoles 3 de septiembre, en rueda de prensa, Vladimir Putin confirmó haber hablado con el presidente Xi Jinping sobre una iniciativa para prolongar la vida hasta los 150 años de edad.

La investigación denominada “Nuevas Tecnologías de Preservación de la Salud”, dirigida por el físico y funcionario cercano a Putin, Mikhail Valentinovich, busca combatir el envejecimiento celular y avanzar en la neurotecnología. Además, en dicho proyecto está involucrada la endocrinóloga Maria Vorontsova, hija del presidente ruso, según información de The Guardian.

Vladimir Putin y Xi Jinping (lexander KAZAKOV / POOL / AFP / AFP)

Vladimir Putin: “Las personas pueden vivir cada vez más jóvenes, e incluso alcanzar la inmortalidad”

En rueda de prensa, Vladimir Putin confirmó haber hablado con Xi Jinping de una iniciativa para prolongar la vida hasta los 150 años de edad; “ah, sí, sí, creo que cuando íbamos al desfile, el presidente (de China) habló sobre esto”, expresó.

“Pues sí, los medios modernos de recuperación de la salud y medios médicos, e incluso diversas [operaciones] quirúrgicas relacionadas con el trasplante de órganos, permiten a la humanidad confiar en que la vida activa continuará no de la misma manera que hoy“. Vladimir Putin

Las declaraciones de ambos presidentes fueron grabadas ayer miércoles, en el marco del desfile conmemorativo del 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y de la Guerra Mundial Antifascista.

“Antes, la gente rara vez vivía hasta los 70, pero hoy en día, a los 70 años, todavía eres un niño“, dijo el traductor de Xi Jinping a Vladimir Putin en ruso.

“Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden ser trasplantados continuamente y las personas pueden vivir cada vez más jóvenes, e incluso alcanzar la inmortalidad”. Vladimir Putin

"Las predicciones son que, en este siglo, existe la posibilidad de vivir también hasta los 150 años“, respondió a su vez Xi Jinping en la conversación en la que también estuvo presente el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un.

¿Qué es la iniciativa de la “inmortalidad” de Vladimir Putin?

Tras lo dicho por Vladimir Putin en rueda de prensa y ante Xi Jinping, cabe señalar que el proyecto de la “inmortalidad”, denominado como “Nuevas Tecnologías para la Preservación de la Salud”, fue anunciado el 14 de febrero de 2024, en el Foro de Tecnologías del Futuro de Rusia, y se dio a conocer 3 meses después.

En la exposición “Rossiya” de Moscú, a días de la toma de posesión de Vladimir Putin, la viceprimera ministra rusa, Tatiana Golikova, explicó que el gobierno invertirá en:

“Tecnología que previene el envejecimiento celular, neurotecnologías y otras innovaciones destinadas a garantizar la longevidad”. Tatiana Golikova

En este sentido, la funcionaria precisó que uno de sus programas se centrará en el desarrollo de “tecnologías biomédicas del futuro para la longevidad activa y el envejecimiento saludable”.

Sin embargo, a principios de junio de 2024, el Ministerio de Salud de Rusia también ordenó a distintos institutos de salud por de medio de una carta, presentar propuestas de desarrollo en áreas como: