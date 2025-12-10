La gobernadora Maru Campos participó en una audiencia con Su Santidad el Papa León XIV en el Vaticano, donde destacó el valor espiritual y cultural que representa para Chihuahua formar parte de celebraciones de profundo significado.

Hoy que platicaba brevemente con el Santo Padre, hablamos de la unidad y que en estos tiempos es de gran importancia. Estando en esta Via della Conciliazione, vemos que entre los pueblos siempre debe existir esa unidad, porque al final de cuentas todos somos seres humanos. Maru Campos

Maru Campos inaugura exhibición fotográfica en la Via della Conciliazione

Tras la audiencia con León XIV, la gobernadora encabezó la inauguración de una exhibición fotográfica ubicada en la Via della Conciliazione, una de las avenidas más emblemáticas del Vaticano, acompañada por el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, y por el embajador de México en Italia, Genaro Lozano.

La muestra reúne paisajes de Chihuahua, misiones coloniales y retratos de personas rarámuri, realizados por el fotógrafo Nacho Guerrero, cuya obra busca capturar la esencia, los colores y las tradiciones de la región.

Alberto Barranco destacó que millones de personas podrán apreciar las fotografías y subrayó que, con esta exposición en el Vaticano, queda la esencia de la Navidad chihuahuense: el nacimiento rarámuri, el eco del canto del coro de niñas y la presencia de una gobernadora que, dijo, ha dedicado su vida al estado.

Chihuahua llega al Vaticano: Maru Campos participa en audiencia con el Papa León XIV. (Cortesía )

Por su parte, Genaro Lozano celebró la instalación de la muestra y deseó que sea “una gran semana para Chihuahua en el Vaticano”.

Como parte de las actividades de La Navidad Mexicana en el Vaticano, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Embajada de México ante la Santa Sede, también se colocó un nacimiento de tamaño real, elaborado y pintado por artesanos de Mata Ortíz, que resalta la identidad cultural y la creatividad artística del estado.