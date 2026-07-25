En California, Estados Unidos, fue detenido Rogelio Moreno Reyes, alias “El Conejo”, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de Hipólito Mora en 2023.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que “El Conejo” tenía una orden de aprehensión por delincuencia organizada, ya que sería parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El pasado 29 de junio se cumplieron tres años del homicidio de Hipólito Mora; desde entonces, han sido detenidas cuatro personas por la muerte del autodefensa de La Ruana, Michoacán.

Caso Hipólito Mora: “El Conejo”, presunto integrante del CJNG, es detenido

Rogelio Moreno Reyes “El Conejo” -o “El Conejillo”- fue detenido en California, Estados Unidos, señalado como uno de los presuntos asesinos de Hipólito Mora.

De acuerdo con lo dado a conocer, la detención de “El Conejo” tuvo lugar hace 15 días y actualmente está en proceso de extradición a México, bajo los cargos de:

Homicidio

Delincuencia organizada

Robo calificado

Tentativa de homicidio

Detienen en Estados Unidos a "El Conejo", señalado por caso Hipólito Mora (Redes sociales)

Alfredo Ramírez Bedolla destacó el cumplimiento de la orden de aprehensión, gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública.

Se desconocen más detalles de la información al respecto de la detención, ni si se habría logrado por medio de la recompensa de 100 mil pesos para dar con los asesinos de Hipólito Mora.

Hasta el momento, hay cuatro detenidos por el asesinato de Hipólito Mora , incluido “El Conejo”; sin embargo, se estima que había más de 30 agresores en la emboscada en que lo mataron.

Hermano de Hipólito Mora asegura que “El Conejo” participó en asesinato del autodefensa

El hermano de quien fuera líder de los autodefensas, Guadalupe Mora, afirma que Rogelio Moreno Reyes “El Conejo” participó en el asesinato de Hipólito Mora, ya que habría roto el blindaje de su camioneta.

De acuerdo con el también autodefensa “El Conejo” habría disparado una calibre .50 mm, atravesando el blindaje de la camioneta, para que el resto de los agresores ametrallaran al autodefensa.