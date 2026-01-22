El 21 de enero, El Botox, vinculado al asesinato de Hipólito Mora, fue detenido por fuerzas federales y estatales tras un operativo en Buenavista Tomatlán, en la región de Tierra Caliente, en l estado de Michoacán.

De acuerdo con Carlos Torres Piña, Fiscal General de Michoacán, a César Alejandro Sepúlveda Arellano, nombre real de El Botox, se le imputan delitos de homicidio y extorsión.

Su detención tiene lugar tras siete órdenes de aprehensión en su contra, explicó el Fiscal en una conferencia de prensa.

“Son dos órdenes de aprehensión que fueron logradas obtener en 2025, dos que se tenían del 2024, una del 2023, una del 2022 y una del 2020; dos son por tentativa de homicidio, tres por extorsión y las otras por homicidio” Carlos Torres Piña, Fiscal General de Michoacán

Razón por la que personal de la FGE de Michoacán se dirige a la Ciudad de México para realizar la ejecución de estas órdenes de aprehensión.

Confirman detención de El Bótox por el asesinato de Bernardo Bravo (Omar García Harfuch/ X)

Fiscalía de Michoacán aclara papel de “El Botox” en el asesinato de Hipólito Mora

Indicando que se trata de un tema delicado que debe seguir un debido proceso, sobre todo porque en la captura hubo armamento involucrado, el funcionario, de 46 años de edad, no se atrevió a confirmar que El Botox será vinculado a proceso el asesinato de Hipólito Mora.

Al respecto, Carlos Torres adelantó que se corroborarán datos y, posteriormente, se decidirá qué se debe integrar a la carpeta.

“Sobre las vinculaciones de la ejecución, vamos a checar de estas dos cuál pertenece a esta carpeta” Carlos Torres Piña, Fiscal General de Michoacán

Capturan a El Botox en Michoacán

El líder de la célula delictiva “Los Blancos de Troya” en Michoacán, fue capturado en el poblado de Santa Ana Amatlan, municipio de Buenavista, posteriormente fue trasladado en helicóptero a la Ciudad de México, donde será juzgado por distintos cargos:

Homicidio calificado y en tentativa, de Bernando Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, y Hipolito Mora Chávez, líder de los grupos de autodefensas en el estado de Michoacán.

Extorsión agravada a limoneros y otros productores.

Narcotráfico y delincuencia organizada.

El Botox, es considerado uno de los principales generadores de violencia en Michoacán.