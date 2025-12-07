Mauricio Quintanilla, dueño de Transportes Unidos Mexicanos (TUM), fue detenido por autoridades en Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes, Mauricio Quintanilla cuenta con al menos seis órdenes de aprehensión en México, por lo que es requerido por la justicia de nuestro país.

Este domingo se confirmó la detención del empresario Mauricio Quintanilla, dueño de TUM, por parte de autoridades de Estados Unidos.

La información señala que Mauricio Quintanilla fue detenido la semana pasada en el estado de California, presuntamente cuando se encontraba en posesión de droga.

No obstante, hasta el momento dicha información no fue confirmada por las propias autoridades.

Al revisar su información los oficiales encontraron que la visa de Mauricio Quintanilla se encontraba vencida, por lo que debido a ello fue trasladado a un Centro de detención migratoria.

Reportes señalan que se encuentra en el Centro migratorio ubicado en San Bernardino, California, en donde las autoridades de Estados Unidos definirían su situación legal.

Esto debido a que podría ser deportado a México, en donde enfrenta seis órdenes de aprehensión que se encuentran vigentes.

La justicia mexicana no ha revelado cuál es el motivo por lo que requiere la detención de Mauricio Quintanilla, aunque los motivos deberían darse a conocer en caso de confirmarse una posible deportación.