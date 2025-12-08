Grupo TUM (Transportistas Unidos Mexicanos) publicó un comunicado en el que aclara la vinculación de Manfred Mauricio Quintanilla Hernandez con la empresa, la cual es societaria y patrimonial.

“El señor Manfred Mauricio Quintanilla Hernandez participa únicamente en el capital social de Grupo TUM como heredero de una parte del patrimonio de su padre, Don Miguel Quintanilla Rebollar, fundador de la empresa y, desde hace más de 15 años, el vínculo que guarda con Grupo TUM es estrictamente societario y patrimonial -el cual no representa una mayoría accionaria del grupo- sin funciones directivas, administrativas u operativas dentro de la compañía, pues de hecho durante los últimos 7 años ha residido en el extranjero” Grupo TUM

La empresa detalla que Manfred Mauricio Quintanilla participa como heredero de una parte del patrimonio de su padre, Don Miguel Quintanilla Rebollar, fundador de Grupo TUM, y que desde hace más de 15 años su relación con la empresa no implica funciones directivas, administrativas ni operativas. Además, durante los últimos 7 años ha residido en el extranjero.

Grupo TUM asegura que sus servicios logísticos operan con normalidad (Cortesía)

A través del documento, que publicó el apoderado legal Mauricio Robles Cortés en sus redes, Grupo TUM (Transportistas Unidos Mexicanos) enfatizó que cualquier situación legal atribuida al señor Quintanilla corresponde exclusivamente a su persona y no guarda relación con las operaciones, actividades, contratos, clientes, proveedores ni con el personal de la compañía.

“Se desconocen los detalles de la situación legal que se atribuye y confiamos en que pueda resolverse conforme a derecho y en estricto apego al debido proceso. Ante ello, se manifiesta que la situación referida en medios no guarda relación alguna con operaciones, actividades, contratos, clientes, proveedores y/o personal de Grupo TUM. Cualquier proceso jurídico o situación legal atribuida al señor Manfred Mauricio Quintanilla corresponde exclusivamente a su persona” Grupo TUM

Asimismo, Grupo TUM destacó que la empresa mantiene sus operaciones de transporte y logística con normalidad, bajo la supervisión de sus equipos directivos y operativos.

“Grupo TUM mantiene todas sus operaciones de transporte y logística funcionando con normalidad. Nuestros equipos directivos y operativos continúan al frente de la administración del negocio, garantizando el cumplimiento puntual de nuestros compromisos comerciales, laborales y regulatorios” Grupo TUM

En el comunicado, la compañía reiteró su respeto a las leyes, a las instituciones mexicanas y extranjeras, así como al principio de presunción de inocencia que protege a toda persona. Asimismo, informó que se abstendrá de comentar especulaciones