Encuentran nueva especie de mono con “máscara” en el Parque Nacional Lomani, en la selva tropical del Congo.

Esta especie fue captada por primera vez en 2008 y pertenece a la subfamilia Colobinae, género Colobus, endémico de África.

Un equipo de investigadores especialistas en el estudio del mono exploró la selva del Congo para emprender la búsqueda y esta es la quinta especie descubierta en los últimos 75 años.

Descubren nueva especie de mono con “máscara” en la selva del Congo

El mono llamó la atención de los investigadores por sus labios rosas anaranjados y su pelaje negro.

Los investigadores lograron obtener fotos, audios y estudios genéticos detallados de la nueva especie.

Lugareños de la selva del Congo ya sabían de la existencia de esta especie y lo llamaban: ‘Likweli’.

Encuentran mono con 'máscara' en selva del Congo (Especial )

Estos monos suelen ser tímidos y tienen tendencia a esconderse en lo más alto de los árboles, por lo que solo 8 personas de 52 habían visto a la especie.

El equipo de investigadores compuesto por expertos de RD de Congo, Estados Unidos y Alemania, catalogaron al animal como Colobus Congoensis, nombre que reconoce la diversidad natural del país.

El grupo al que pertenece esta especie de mono con “máscara” tienen las características de carecer de pulgar y son herbívoros.

Investigadores se sorprenden por la apariencia del mono con “máscara”

El mono descubierto en la selva del Congo ha sido descrito como raro, ya que no tiene un pelaje tupido como otros primates y tiene un tamaño entre 6 y 12 centímetros, dependiendo del género.

El rostro de este mono es oscuro, pero lampiña que se caracteriza por un color rosado a naranja que rodea su boca.

Juegan un papel crítico en el ecosistema que tiene que ver con el procesamiento de semilla y germinación de la selva.

Este mono tiene un característico aullido y los investigadores creen que habitan en una parte de la selva donde pueden encontrar alimento

Los investigadores han pedido que se registre a la especie para protegerlo y preservar su hábitat.