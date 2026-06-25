El gobernador de Florida, Ron DeSantis anunció en conferencia de prensa el cierre de Alligator Alcatraz, el polémico centro migratorio ligado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Los trabajos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha, la función para la que fue diseñado ya fueron cumplidos. Hoy el centro ya no tiene ningún detenido”. Ron DeSantis, gobernador de Florida

El cierre de Alligator Alcatraz, el polémico centro migratorio ligado a Trump llega tras casi 21 mil deportaciones ejecutadas por el gobierno de los Estados Unidos.

DeSantis defiende función de Alligator Alcatraz, el polémico centro migratorio

Luego de que la confirmación DeSantis con el cierre de Alligator Alcatraz, el polémico centro migratorio, del gobernador defendió la función que tuvo con el gobierno de Donald Trump.

“Si esta instalación no hubiera existido, no habría habido un lugar donde mantener a estas personas mientras esperaban su deportación. Habrían sido devueltas a las calles. Esto, en última instancia, no tengo ninguna duda de que salvó vidas”. Ron DeSantis, gobernador de Florida

Por lo que recordó que como tal se había acordado, Alligator Alcatraz, el polémico centro migratorio se creó como algo temporal, así como DeSantis dijo que se recibirá el reembolso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras el presupuesto aprobado en el Congreso federal.

“Estamos orgullosos de estar en esta lucha, pero al mismo tiempo dije desde el principio que esta era una solución de emergencia que sería temporal, que una vez que el DHS tuviera la capacidad para manejar a estos inmigrantes ilegales, particularmente a los inmigrantes ilegales criminales, ellos podrían hacerlo”. Ron DeSantis, gobernador de Florida

🚨 NOW: With Border Czar Tom Homan, Gov. Ron DeSantis announces Alligator Alcatraz has CONCLUDED its deportation operation of nearly 21,000 illegal aliens now that President Trump surged DHS capacity



Florida officers will now continue SURGING immigration arrests! 🔥



"Our 287g… pic.twitter.com/gS4VLcjjrd — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 25, 2026

DeSantis seguirá colaborando con el gobierno de Trump

Tras el cierre Alligator Alcatraz, el polémico centro migratorio, el gobernador DeSantis se dijo dispuesto a seguir colaborando con el gobierno del presidente Trump.

Por lo que DeSantis dijo respaldar la política migratoria de Trump, tras ser el estado con más acuerdos de cooperación entre policías locales y agencias migratorias federales del país.