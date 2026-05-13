Al comparecer ante el Congreso de Estados Unidos, el director de la DEA pronunció un duro discurso en el que se lanzó contra los políticos que están vinculados al narcotráfico en México.

“No hay duda de que los narcotraficantes y los altos funcionarios del gobierno mexicano han estado coludidos durante años” Terrance C. Cole. Director de la DEA

Terrance C. Cole aseguró que hay evidencias suficientes para asegurar que altos funcionarios del gobierno mexicano han estado coludidos por años el crimen organizado.

Ante ello, el director de la DEA expresó su confianza al presidente Donald Trump, pues advirtió que las acciones que ha desplegado contra el narcotráfico en México son apenas el inicio de lo que está por venir.

DEA asegura que hay evidencias de vínculos de políticos con el narcotráfico en México

El 12 de mayo, los directores del FBI y la DEA comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos. En la sesión, Terrance C. Cole aseguró que hay evidencias suficientes de los vínculos de políticos con el narcotráfico en México.

Así lo señaló el director de la DEA al resaltar que en su experiencia como agente especial, se desempeñó en zonas como Colombia y Afganistán, además de que terminó su carrera en México.

Durante una comparecencia en el Congreso los directores del FBI y de la DEA hablaron sobre México. @FBIDirectorKash calificó la cooperación en seguridad de “histórica”. El jefe de la DEA mencionó a García Luna y dijo tener certeza absoluta de los vínculos entre narcos y gobierno. pic.twitter.com/Z7pftFRtjC — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) May 12, 2026

Sentenció que por el conocimiento que obtuvo durante sus años de trabajo, puede asegurar que no existe ningún tipo de duda sobre que los narcotraficantes y los altos funcionarios mexicanos han estado coludidos por años.

Incluso, citó el caso específico del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien fue detenido por sus nexos con las organizaciones criminales.

Director de la DEA advierte acciones más fuertes contra el narco en México

Luego de asegurar que hay evidencias suficientes que demuestran la complicidad del narco con los políticos en México, el director de la DEA advirtió que se estarían preparando acciones más contundentes en el país.

Sobre el punto, Terrance C. Cole refirió que el presidente Donald Trump apoya con plenitud al pueblo de Estados Unidos, al que describió como víctima del “veneno” que producen los cárteles.

“Puedo asegurarle que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México” Terrance C. Cole. Director de la DEA

Ante dicho escenario, el director de la DEA indicó que las acciones que se han puesto en marcha para enfrentar a los grupos criminales mexicanos, solo son el inicio de que “está por venir”.