Delcy Rodríguez compartió una fotografía de su encuentro con Donald Trump, presidente de Estados Unidos en Nueva York.

La presidenta de Venezuela resaltó que sostuvo una “histórica reunión” con su homólogo estadounidense para el fortalecimiento de la relación bilateral.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países” Delcy Rodríguez

Asimismo, expresó su agradecimiento a Donald Trump por el apoyo de Estados Unidos tras el terremoto del 24 de junio de 2026 y por el respaldo al pueblo venezolano.

Delcy Rodríguez señala cooperación entre Estados Unidos y Venezuela

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, compartió que sostuvo una reunión con Donald Trump sobre el fortalecimiento de la relación bilateral.

Asimismo, señaló que, durante su visita a Nueva York, trabajaron en el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como:

energía

minería

seguridad

Delcy Rodríguez resaltó además su agradecimiento a Donald Trump por apoyar a Venezuela durante el terremoto ocurrido el 24 de junio pasado, “así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales”.

“Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su Gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales.” Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez y Donald Trump en Nueva York (Delcy Rodríguez/X)

Por otra parte, resaltó que ambos países comparten una relación histórica que busca encauzar “a través del diálogo”.

Asimismo, señaló que trabajará en el impulso de “una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”.