Contrario a las declaraciones de Donald Trump, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advierte que el país no “será colonia de nadie”.

“Venezuela es un pueblo que no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie, ni de antiguos imperios, ni nuevos ni en decadencia” Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

Tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Delcy Rodríguez pidió su liberación inmediata y aseguró que “el pueblo venezolano está indignado por el secuestro ilegal e ilegítimo del presidente y la primera dama” .

Delcy Rodríguez asegura que Venezuela no “será una colonia”, luego de las declaraciones de Donald Trump

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela donde se detuvo a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Delcy Rodríguez envió un mensaje en cadena nacional.

Rodríguez calificó dichas acciones como un “secuestro ilegal e ilegítimo del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta Cilia Flores”.

Delcy Rodríguez aseguró que solo hay “un solo presidente en el país y es Nicolás Maduro Moro”.

Contrario a lo que dijo Donald Trump, Delcy Rodríguez dejó en claro que Venezuela no será “colonia de nadie”.

Delcy Rodríguez exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa.

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa. La historia y la justicia se lo harán pagar” Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

Delcy Rodríguez detalló que “estamos listos para defender a Venezuela y sus recursos naturales, que deben ser para el desarrollo nacional”.

“Lo aprendimos del comandante Chávez. Estamos listos para defender Venezuela” Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

En ese sentido, destacó que los venezolanos tienen claro de lo importante de sus hidrocarburos por lo que no lo regalarán a nadie.

“Venezuela tiene muy alta conciencia de lo que son sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos” Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

Delcy Rodríguez asegura que Venezuela solo aceptará relaciones de respeto

Delcy Rodríguez detalló que se ha activado “ el decreto de conmoción externa fijado y suscrito por Maduro , y todo lo que está previsto en él se ejecutará a partir de ahora”.

Este decreto contempla:

La movilización de la Fuerza Armada Nacional (FANB) y otros cuerpos de seguridad en toda Venezuela

El Control militar de infraestructuras estratégicas, como refinerías, servicios públicos y puertos

El cierre de fronteras terrestres, aéreas o marítimas

La restricción temporal y proporcional de garantías constitucionales, salvo derechos intangibles como la vida, prohibición de tortura, debido proceso, derecho a la información, etc.

Señaló que Venezuela solo aceptará relaciones de respeto y dejó en claro que lo que le hicieron al país se lo “pueden hacer a cualquiera”.

“Estamos dispuestos a relaciones de respeto, en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana. Es lo único que aceptaremos luego de haber atentado y haber agredido a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a Simón Bolívar” Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela