En conferencia de prensa, Donald Trump señaló que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se mostró dispuesta a cooperar en llamada con Marco Rubio.

Donald Trump destacó que no desplegará tropas en Venezuela ni hará nuevos ataques contra el país si Delcy Rodríguez “hace lo que queremos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reveló que el secretario de Estado Marco Rubio ya habló con Delcy Rodríguez, quien aceptó colaborar porque “no tenía opción”.

"En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro (Delcy Rodríguez) y que conversó con Marco Rubio y dijo 'vamos a hacer lo que quieran', fue agraciada pero no tenía elección", asegura el presidente Trump https://t.co/CXyaotiWqb pic.twitter.com/5iBuwE5RkK — NTN24 (@NTN24) January 3, 2026

Delcy Rodríguez les habría señalado que la administración de Venezuela estaba dispuesta a hacer “lo que ustedes necesiten” tras la captura de Nicolás Maduro.

“Hay una vicepresidente que fue asignada por Maduro, que en este momento es la vicepresidente y ella fue juramentada como vicepresidente. Tuvo una larga conversación con Marco y dijo, hacemos lo que ustedes necesiten. Creo que ella tuvo mucha gracia en esto, pero no tiene opción” Donald Trump

Donald Trump aseguró que no tienen pensado desplegar tropas en Venezuela ni hará nuevos ataques contra el país “si la vicepresidenta de Maduro hace lo que queremos”.

Sin embargo, dejó en claro que se encuentran listos y tienen preparado un segundo ataque más grande en caso de ser necesario.

Donald Trump señaló que habrá un equipo trabajando con Venezuela para garantizar que vayan por el camino correcto.

En ese sentido señaló que no iban a detener a Nicolás Maduro y después “largarse” de Venezuela, pues quieren hacer las cosas bien.

Donald Trump aseguró que recuperarán la infraestructura de Venezuela y ellos serán los mayores beneficiados.

Incluso señaló que tras la detención de Nicolás Maduro, muchos venezolanos podrán regresar a su país y retomar su vida con la recuperación que van a tener.

Sin embargo, hay otros que desean quedarse en Estados Unidos.