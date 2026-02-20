¿Quién fue Carl Grillmair? El astrofísico de la NASA y Caltech fue encontrado muerto en su casa de California, por lo que te damos de talles de quien era como:

Carl Grilmair es asesinado en su casa; el sospechoso ya fue detenido

Carl J. Grillmair fue un astrofísico estadounidense reconocido por su trabajo en el estudio de la estructura de la Vía Láctea y las corrientes estelares, contribuyendo de manera importante a comprender cómo la estructura del espacio-tiempo galáctico que se manifiesta a través de la dinámica de las estrellas nuestra galaxia.

También fue uno de los científicos que trabajó durante décadas en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, donde participó en importantes proyectos de exploración y análisis astronómico.

Fue reconocido por descubrir y analizar corrientes de estrellas, restos de galaxias enanas y cúmulos globulares desintegrados, mismos que ayudaron a comprender mejor la formación y evolución de la galaxia, así como el descubrimiento del agua en exoplanetas.

Carl Grillmair, astrofísico de la NASA, es asesinado en su casa de los Ángeles (Nature)

Se sabe que el astrofísico de la NASA, Carl Grillmair nació en 1959, por lo que tenía 67 años al momento de su asesinato.

Sí, Carl Grillmair estaba casado; sin embargo, mantuvo su vida personal privada.

Al no tener su fecha de nacimiento exacta, no se puede determinar cuál era el signo zodiacal Carl Grillmair.

Sí, tuvo hijos, aunque al igual que con su esposa, Grillmair mantuvo su vida familiar en privado.

Licenciatura en Astrofísica (con honores), Universidad de Calgary, 1983

Maestría en Astronomía, Universidad de Victoria, 1986

Doctorado en Astronomía y Astrofísica, Universidad Nacional Australiana, 1993

Además, durante su tiempo como estudiante, ganó varios premios y reconocimientos como:

Universidad Nacional Australiana 1988-1992 Nacional Australiana

Beca de Doctorado Universitaria, Ciencias Naturales e Ingeniería 1988-1991

Nacional Australiano Consejo de Investigación de la Universidad de Canadá

Beca de doctorado

Abierto de la Universidad de Toronto 1987

Beca de Doctorado

Beca Petrie 1987 Universidad de Victoria

Premio al Mejor Estudiante de Física 1981, 1982 y 1983

Universidad de Calgary

Premio de la Provincia de Alberta 1981,1982 Universidad de Calgary

Beca BP Canadá 1981-1982 Universidad de Calgary

Premio al Mérito de la Universidad de Calgary 1980

Beca Cecil M. Brownlee 1979 Universidad de Calgary

Asesinan a Carl Grillmair, astrofísico de la NASA (Especial )

Entre la experiencia laboral con la que contaba Carl Grillmair, estaban:

Científico investigador asociado del Centro de Ciencias Spitzer 1997-presente Pasadena, California

Becario de investigación del Instituto de Tecnología de California 1996-1997 Pasadena, California

Investigador visitante de la Universidad de California, 1992-1995, Santa Cruz, California

Estudiante de posgrado de la Universidad Nacional Australiana, 1988-1992, Canberra, Australia

Asistente de investigación del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, 1985-1987, Baltimore, Maryland

Asistente de docencia de la Universidad de Victoria, 1984-1985, Victoria, Columbia Británica

Becario de pregrado del NSERC de la Universidad de Victoria, 1983, Victoria, Columbia Británica

Becario de pregrado del NSERC de la Universidad de Calgary, 1981, 1982, Calgary, Alberta

Además, Grillmair tuvo los siguientes premios;

Medalla al Logro Científico Excepcional de la NASA 2011 Cuadro de honor de la revista MacLean’s 2006: “Treinta y nueve”, Canadienses que hacen del mundo un lugar mejor para vivir En: Descubridores y pensadores.

Beca Géminis 1997

Premiado con 165 órbitas/horas de Hubble y Spitzer Space

Tiempo de telescopio como Investigador Principal.

Y la experiencia profesional de Crillmar, se basaba en

2010-presente: Se desempeñó como científico de calibración para el programa de datos WISE. Centro.

2010-2013: Coinvestigador y miembro del equipo científico principal delFINESSE NASA Explorer propone desarrollar y lanzar un telescopio espacialDedicado a la caracterización espectroscópica de exoplanetasatmósferas. (PI Swain).

1997-presente: Sirviendo al Centro de Ciencias Spitzer como miembro yantiguo jefe de tareas adjunto del espectrógrafo infrarrojo Spitzer (IRS) equipo de soporte de instrumentos y, más recientemente, como miembro del equipo de infrarrojos.Equipo de instrumentos de cámara de matriz (IRAC).

2007-2011: Investigador principal, Fábrica de Transientes PalomarProyecto Clave de Dinámica Galáctica.2008: Miembro del Gran Telescopio de Sondeo Sinóptico de Estructura GalácticaColaboración científica y copresidente del grupo de cosmología de campo cercano (conMarla Geha).

2007-2013: Coinvestigador, Fibra multiobjeto de área de cielo grandeColaboración del Telescopio Espectroscópico-PLUS (LAMOST-PLUS, DirectorLa investigadora Heidi Newberg).

2005-2007: Investigador principal, Autoridad de Tránsito de CaliforniaEquipo de búsqueda de planetas extrasolares.

1999-2010: Miembro del equipo GTO del espectrógrafo infrarrojo (PI Houck).

2005-presente: Coinvestigador, Laboratorio Planetario Virtual (DirectorInvestigadora Victoria Meadows). Este gran equipo financiado por la NASA esaplicar un enfoque multidisciplinario al estudio de las técnicasy perspectivas para la detección de planetas habitables y vida alrededorotras estrellas.

2004-2007: Miembro de la colaboración Origins Billion Star Survey (PI)Johnston). Este fue un estudio conceptual para una nave espacial quemedir las posiciones y movimientos de las estrellas en toda la Vía LácteaCamino galaxia.

2000-2010: Coinvestigador, Interferometría EspacialEquipo de Ciencia de Estructura Galáctica de Misión/Planetquest (IP)Majewski). Desarrolló planes y campañas para reunir a losLista de objetivos de la Misión SIM Planetquest para estudiar la estructura yevolución del disco y halo galáctico.

1998-1999: Miembro, HCOSS (Estrategias científicas de orígenes de alto contraste)para el Telescopio Espacial de Próxima Generación) colaboración (PrincipalInvestigador John Trauger). Este fue un estudio de diseño para investigarTécnicas de imágenes de exoplanetas para su uso en lo que ahora se llama JamesTelescopio espacial Webb.

1993-2001: Coinvestigador del Telescopio Espacial Hubble “NUKER”Colaboración para estudiar los núcleos de galaxias cercanas con el HubbleTelescopio espacial (investigadores principales Doug Richstone y SandyFaber). Se nos concedió un total de 430 órbitas del Telescopio Espacial Hubble.tiempo y descubrió agujeros negros supermasivos en los centros de casiTodas las galaxias que examinamos. Numerosas publicaciones.

1996-1997: Miembro, Cámara Planetaria/de Campo Amplio 2 CienciaEquipo. Analizó datos GTO de WFPC2 y publicó artículos sobre estrellas.Poblaciones del Grupo Local. También se investigó la transferencia de carga.Problemas de eficiencia con WFPC2 al analizar tanto la calibración en órbitadatos, y diseñar y llevar a cabo experimentos utilizando el WitnessWFPC2 en el JPL.

1994-1997: Miembro de la colaboración “SAGES” para obtener el Hubble SpaceImágenes de telescopio y espectroscopia Keck de estrellas globulares extragalácticassistemas de clúster.

1992-1995: Miembro, Definición de Instrumentos de Cámara Planetaria/de Campo AmplioEquipo. Analizó y publicó información sobre el Hubble antes y después de su renovación.Datos del Telescopio Espacial adquiridos a través del programa GTO de WFPC. También ayudo en las pruebas previas al lanzamiento y calibración de WFPC2.

1985-1986: Analista de datos, Instituto Científico del Telescopio Espacial. Mientras miMi función principal fue la de asistente de investigación, durante este tiempo tambiénPasé un tiempo en el Centro de Vuelo Espacial Goddard y recalibré Sensibilidades de la cámara en órbita para el Ultravioleta InternacionalExplorador.

Según informes de prensa, la muerte de Carl J. Grillmair no fue por causas naturales, sino que fue víctima de un homicidio por disparos.

Esto ocurrió el pasado 16 de febrero de 2026 en su casa en Llano, una comunidad rural del Antelope Valley ubicada en California, Estados Unidos.

Los reportes revelaron que Grillmair, de 67 años, fue encontrado con una herida de bala en el torso sobre el porche de su casa tras un llamado al 911 por “asalto con arma letal” alrededor de las 6:10 a.m. del lunes 16 de febrero de 2026.

Aunque los paramédicos lograron llegar, lo declararon muerto en el lugar; también se respondió a un robo de auto en la misma zona y detuvo a un sospechoso, Freddy Snyder, 29 años, quien fue acusado formalmente de asesinato, robo de auo y robo con allanamiento de morada; permanece detenido con una fianza de 2 millones de dólares.