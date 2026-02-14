A casi dos años de la muerte de Alexei Navalvy, ahora Europa acusa de envenenamiento la muerte del opositor ruso.

Por lo que varios países europeos sostienen que el Kremlin utilizó un agente químico y envenenó a Alexei Navalvy.

El opositor ruso Alexei Navalvy habría sido envenenado, así acusa Europa a Rusia

En un comunicado en conjunto Alemania, Gran Bretaña, Suecia, Francia y Países Bajos aseguraron que el opositor ruso Alexei Navalvy murió por envenenamiento de Rusia.

“Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalny por miedo a su oposición”. Europa

Declaración que se cita a dos años de la muerte del opositor ruso Alexéi Navalny, quién falleció el 16 de febrero de 2024 en una prisión rusa en circunstancias nunca aclaradas del todo.

Según una investigación revelada por Europa, en las muestras que estudiaron se encontró una toxina epibatidina contenida en la piel de las ranas dardo originarias de Ecuador y por lo que es “muy probablemente la causa de su muerte”.

We, 🇩🇪🇫🇷🇳🇱🇸🇪🇬🇧, are confident that Alexei Navalny was poisoned with a lethal toxin.

This is the conclusion of our Governments based on analyses of samples from Alexei Navalny. Full statement here 👉 https://t.co/kpUq0IsDoM — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 14, 2026

Europa denuncia a Rusia por armas químicas, tras señalamientos de envenenamiento a Alexei Navalvy

Además de acusar el envenenamiento en muerte del opositor ruso Alexei Navalvy, Europa denunció a Rusia por armas químicas.

Tras presentar denuncia formal contra Moscú ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre armas químicas.

Con ello, las tensiones diplomáticas entre Rusia y Europa vuelven a tomar relevancia, en medio de los reclamos por la muerte del opositor ruso Alexei Navalvy donde se ha buscado una investigación independiente y sanciones contra los responsables.