Rusia niega las acusaciones de Europa ante el caso de la muerte de Alexéi Navalny, quien fue envenenado en prisión el pasado 16 de febrero del 2024.

Pues en el segundo aniversario luctuoso de Alexei Navalny, líder opositor ruso, científicos europeos aseguran que el Kremlin fue responsable de su muerte.

¿De qué murió Alexei Navalny, líder opositor ruso?

Tras las acusaciones de Europa, Rusia negó rotundamente ser responsable de la muerte del opositor ruso Alexei Navalny, quien murió envenenado en la cárcel en 2024.

Navalny murió en una cárcel ártica bajo circunstancias sospechosas; de acuerdo con informes de científicos europeos recientes, mismos que se basan en autopsias independientes, sugieren envenenamiento, similar a un intento previo en 2020 con Novichok.

“Científicos de cinco países europeos han establecido que mi esposo, Alexei Navalny, fue envenenado con epibatidina, una neurotoxina, uno de los venenos más letales del planeta. En la naturaleza, este veneno se encuentra en la piel de la rana dardo ecuatoriana. Causa parálisis, paro respiratorio y una muerte dolorosa. ” Yulia Navalnaya, esposa de Alexei Navalny

De acuerdo con Yulia Navalnaya ella reveló en sus redes sociales que científicos de cinco países europeos confirmaron que su esposo, Alexei Navalny, fue envenenado con epibatidina.

Este es un neurotóxico letal de la rana dardo ecuatoriana, el cual causa parálisis y paro respiratorio y del cual no existe un antídoto específico para este veneno, lo que prueba el asesinato por arma química ordenado supuestamente por Vladimir Putin.

“Estuve segura desde el primer día de que mi marido había sido envenenado, pero ahora hay pruebas: Putin mató a Alexei con un arma química. Agradezco a los Estados europeos el minucioso trabajo que han realizado durante dos años y por descubrir la verdad. Vladimir Putin es un asesino. Debe rendir cuentas por todos sus crímenes.” Yulia Navalnaya, esposa de Alexei Navalny

Los gobiernos del Reino Unido, Alemania, Francia y los Países Bajos emitieron un comunicado conjunto en donde anuncian su conclusión con respecto al asesinato con veneno de Alexei Navalny.

Este nuevo informe de laboratorios europeos contradice la versión oficial rusa de muerte natural y viola la Convención sobre Armas Biológicas de 1972; el anuncio lo hizo Yvette Cooper, ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Algunos expertos aseguran que debido a que Navalny estaba detenido en una colonia penal bajo el control exclusivo del gobierno ruso, solo las autoridades rusas habrían tenido acceso para administrar el veneno a Alexei Navalny.