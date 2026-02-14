Tras los reclamos de Europa por envenenamiento a Alexei Navalny, el opositor ruso que murió en circunstancias no claras el 16 de febrero de 2024.

Te contamos ¿quién fue Alexei Navalny? Acá todo lo que sabemos del opositor ruso que murió envenenado.

¿Quién es Alexei Navalny, opositor ruso que murió envenenado?

Alexei Navaln fue un famoso opositor ruso que nació el 4 de junio de 1976 en Butyn, distrito de Odintsovo, una aldea situada en el óblast de Moscú, en la entonces Unión Soviética.

Fue conocido Alexéi Navalny como el principal líder de la oposición en Rusia, ante su destacada labor como activista anticorrupción como parte de la resistencia contra el gobierno de Vladímir Putin.

Alexei Navaln (Alexei Navaln)

¿Qué edad tenía Alexei Navalny?

Al momento de su muerte Alexei Navalny tenía 47 años de edad.

¿Quién era la esposa de Alexei Navalny, opositor ruso que murió envenenado?

Alexei Navalny estaba casado con Yulia Naválnaya de 49 años, quien tras su muerte ha continuado con su labor política y lucha para esclarecer los hechos de la muerte del opositor ruso.

¿De qué signo zodiacal era Alexei Navalny?

Alexei Navalny pertenecía al signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tuvo Alexei Navalny, opositor ruso que murió envenenado?

Alexei Navalny, opositor ruso que murió envenenado, tuvo dos hijos con Yulia Naválnaya; Dasha de 24 años y Zakhar de 17 años de edad.

¿Qué estudio Alexei Navalny?

Alexei Navalny estudió Derecho en la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia en 1998.

Asimismo, Alexei Navalny también tiene el título en Finanzas y Crédito por la Universidad de Finanzas bajo el Gobierno de la Federación Rusa. Mientras que en 2010, fue becario del programa Yale World Fellows.

¿En qué trabajó Alexei Navalny, opositor ruso que murió envenenado?

Alexei Navalny destacó como uno de los principales opositores del gobierno de Rusia y como activista anticorrupción, antes de esto trabajó como abogado y empresario.

Entre lo más destacado de Alexei Navalny, fue la creación de la Fundación Anticorrupción (FBK) en la cual publicó investigaciones sobre la riqueza de la élite rusa.

En la política, Alexei Navalny fue candidato a la alcaldía de Moscú en 2013, así como intentó postularse a la presidencia de Rusia en 2018, sin embargo fue inhabilitado.

Alexei Navalny habría muerto por envenenamiento: Europa

En comunicado en conjunto firmado por Alemania, Gran Bretaña, Suecia, Francia y Países Bajos, Europa ha acusado a Rusia por envenenamiento a Alexei Navalny, a dos años de su muerte el 16 de febrero 2024.

“Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalny por miedo a su oposición”. Europa

La investigación de Europa revela que en las muestras que estudiaron se encontró una toxina epibatidina contenida en la piel de las ranas dardo originarias de Ecuador y por lo que es “muy probablemente la causa de su muerte”.