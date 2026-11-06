El presidente Donald Trump nombró a Stephen Miller como el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Stephen Miller llega como jefe de gabinete en sustitución de Susie Wiles, a quien envió a su equipo de Operaciones Políticas.

Trump nombra a asesor de “mayor confianza” como jefe de gabinete

A través de redes sociales, Donald Trump se dijo complacido de anunciar el nombramiento de Stephen Miller como su jefe de Gabinete.

Cabe señalar que Miller se desempeñaba como jefe adjunto del gabinete de la administración de Trump; tomará posesión del cargo a partir del 9 de noviembre de 2026.

“Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual Jefe Adjunto de Gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de Jefe de Gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026” Donald Trump

Trump nombra a Stephen Miller nuevo jefe de gabinete (@realDonaldTrump/truthsocial)

Stephen Miller entró en sustitución de Susie Wiles quien fue su jefa de gabinete de la Casa Blanca desde 2024.

A pesar de que se había señalado que Wiles había sido destituida tras los resultados de las elecciones intermedias, el presidente resaltó que su asesora se incorporará al equipo de Operaciones Políticas de Trump.

Asimismo, Trump agradeció el servicio de Susie Wiles como jefa de Gabinete porque “ha hecho un trabajo magnífico”.

“Susie Wiles, quien ha realizado un trabajo excepcional, se incorporará al equipo de Operaciones Políticas de Trump. Quiero agradecerle su servicio como Jefa de Gabinete; ¡ha hecho un trabajo magnífico!” Donald Trump

¿Quién es Stephen Miller, nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca?

Stephen Miller es un activista y político estadounidense que ha fungido como consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.

Nacido en Santa Mónica California, el político de 41 años de edad fue subjefe de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional, de 2025 a 2026.

Además, se desempeñó como el asesor Principal de Políticas y Director de Discursos de Donald Trump, de 2017 a 2021.