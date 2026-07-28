Este lunes 27 de julio, una jueza dictó que hay pruebas suficientes para que D4vd irá a juicio por el asesinato de Celeste Rivas Hernández.

David Anthony Burke permanecerá detenido y sin derecho a fianza.

Jueza ordena que D4vd vaya a juicio por el asesinato de Celeste Rivas Hernández

Charlaine Olmedo, jueza de Los Ángeles, ordenó que D4vd vaya a juicio por el asesinato de Celeste Rivas Hernández.

La jueza determinó que las pruebas de la fiscalía, presentadas en audiencia preliminar que duró cinco días, aportan causa probable para que el cantante un proceso legar por asesinato, abuso continuo de una menor de 14 años y mutilación de restos humanos.

D4vd se declaró culpable. Reportes indican que no mostró emoción tras el fallo de la jueza.

Nathan Hochman, fiscal de Distrito, expresó que todavía evalúan si pedirán la pena de muerte para D4vd.

El cantante tiene que comparecer para la lectura de cargos el próximo 31 de agosto 2026.

D4vd (@d4vddd / Instagram )

Revelan más detalles del caso de Celeste Rivas Hernández

La fiscalía ofreció un minuto a minuto de la última noche con vida de Celeste Rivas Hernández.

Se reveló que el teléfono de la joven se quedó en silencio tras llegar a su casa y haberle enviado mensajes a D4vd.

El último mensaje de Celeste Rivas, se dio después de las 10 de la mañana del 23 de abril 2025 cuando ella se dirigía a la casa de David Anthony Burke en Hollywood Hills, a bordo de un Uber que él mandó.

Celeste Rivas Hernández (Especial )

Los fiscales aseguraron que D4vd apuñaló a Celeste Rivas inmediatamente cuando cruzó la puerta de la propiedad.

Una noche antes, habían discutido por mensajes de texto sobre una relación que D4vd sostenía con una mujer.

Celeste Rivas amenazó al cantante con denunciarlo y que “acabaría con su carrera y su vida”.

De acuerdo con los fiscales hay pruebas de ADN de D4vd en manchas de sangre, las cuales se detectaron tras una orden de registro.

También existe evidencia de que David Anthony Burke, quien mantuvo el cadáver de la víctima en un Tesla Model X durante meses, fue el último en conducir dicho vehículo.

El cuerpo de Celeste Rivas sería encontrado el 8 de septiembre 2025.

Por su parte, un testimonio también dejó en evidencia que Celeste Rivas se habría practicado un aborto en 2024, con apenas 13 años, después de quedar embarazada de D4vd.

Defensa de D4vd asegura que no hay pruebas del asesinato de Celeste Rivas

La defensa del cantante D4vd sostiene que no existen pruebas suficientes de asesinato; mientras que la fiscalía asegura que son “abrumadoras”.

“No hay evidencia de que el señor Burke albergara una intención deliberada de matar a la señorita Hernandez”, aseguró Marilyn Bednarski.

Incluso la defensa argumentó que los mensajes del acusado y la víctima no muestran ninguna amenaza de parte de David Anthony Burke.

También cuestionaron el dictamen forense calificándolo de “vago e inconcluso”.