Más de 500 periodistas retirados, así como organizaciones de defensa de la libertad de expresión, piden a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca confrontar a Donald Trump en la próxima cena.

La razón es por los frecuentes ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump contra los periodistas, que incluso implican insultos en contra de quienes lo han cuestionado abiertamente.

La petición es para la próxima Cena de Corresponsales, reprogramada para el 24 de julio en el hotel Waldorf Astoria de Washington, debido a que en la del pasado abril fue escenario de un tiroteo.

Periodistas y organizaciones piden a corresponsales de la Casa Blanca confrontar a Donald Trump en cena

Ocho organizaciones defensoras de la libertad de prensa y 520 comunicadores expresaron en una carta dirigida a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, confrontar públicamente a Donald Trump en la cena.

La solicitud pide a la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Wijia Jiang, condenar en su discurso las acciones del gobierno encabezado por Donald Trump en contra de la prensa.

Los firmantes señalan que desde la primera cena de corresponsales, las agresiones contra los medios de parte de Donald Trump y su gobierno se han intensificado, con acciones como rastrear registros telefónicos.

Sin mencionar las amenazas de Donald Trump de retirar licencias si los medios no están alineados a su administración o insultos que ha dedicado a corresponsales que han hecho preguntas incómodas.

Por ello, los periodistas y organizaciones señalan la cena de corresponsales como hipocresía, ya que las acciones de Donald Trump contradicen la Primera Enmienda para la protección de la libertad de prensa.

Donald Trump (Filip Singer / Filip Singer/Pool EPA via AP)

Donald Trump asistirá a segunda cena de corresponsales con fuerte dispositivo de seguridad

La petición respaldada por la Freedom of the Press Foundation y Society of Professional Journalists se da después de que se confirmara la asistencia de Donald Trump a la segunda cena de corresponsales.

Donald Trump defendió dicha asistencia al considerar que representa una señal de fuerza, con posibilidad de dar un nuevo discurso.