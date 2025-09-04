La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo una grave acusación contra Corea del Norte, país gobernado anteriormente por Kim Jong-un, al cual señala de utilizar a personas con discapacidad para realizar experimentos médicos.

Según el Comité de la ONU, ese país podría incurrir en tortura y maltrato contra personas con discapacidades psicosociales e intelectuales, por lo que urgió a eliminar esas prácticas en Corea del Norte.

El organismo también señala que Corea del Norte no solo permite que se realicen experimentos en personas con discapacidad, pues sus políticas también limitan las oportunidades de integración social.

Corea del Norte (Micha Brändli / Unsplash)

Corea del Norte permite abusos, castigos físicos o restricciones con químicos a personas con discapacidad, dice ONU

De acuerdo con el Comité de la ONU sobre los Derechos de Personas Discapacitadas, existe “información creíble” sobre supuestos experimentos con personas con discapacidad en Corea del Norte.

El informe compartido indica que las personas con discapacidad son sometidas a tratos degradantes, entre los que se incluyeron:

Encierros como castigo

Aislamiento por desobediencia

desobediencia Castigos por denegación de asistencia médica.

Además, se tienen registros de que las personas con discapacidad son ocultadas por sus familias o internados en instituciones lejanas llamadas “instalaciones número 49”, donde viven aislados de la sociedad.

Esta información compartida por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Base de Datos de Derechos Humanos de Corea del Norte (NKDB), concuerdan con los testimonios de personas que escaparon del país.

Algunos de ellos mencionan que quienes padecen discapacidad intelectual o psicosocial son etiquetados peyorativamente como “Sujetos número 49” y son institucionalizados sin previa autorización.

“sufren violencia, abusos, castigos físicos o restricciones con químicos por no cumplir cuotas de trabajo forzado, también en prisiones o en personas que regresan del extranjero” ONU

Corea del Norte mantiene una política agresiva contra personas con discapacidad, según ONU

Además de ser utilizados para realizar experimentos médicos, la ONU también señaló que las políticas de Corea del Norte implementan restricciones a sus derechos básicos, como:

Limitaciones para contraer matrimonio

Negativas para realizar adopciones

Los puestos de trabajo tienen que ser creados, acorde a su discapacidad

Falta de acceso a educación, salud y justicia